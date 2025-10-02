聽新聞
台積電中科廠 最快10月動工

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱尹慧中／連線報導

台中市長盧秀燕昨在議會面對詢問台積電台中二期原擬今年底開工，是否延期？盧表示要問業主（台積電）。台積電昨日回應，台灣投資計畫不變，並預定於今年內動工。中科管理局說，若天候允許，最快十月動工。

在美國官方拋出「美台晶片產能五五分」訊息後，外界擔憂台積電中科二期擴建案預計導入一點四奈米先進製程生變或延後。

中科管理局表示，中科二期園區擴建，有關滯洪池等水保相關公共工程已進入尾聲，若天候穩定，預計近日完工。據了解，台積電方面也已完成建廠基地的灑淨儀式與試樁工程，一旦滯洪池完成點交，可馬上動工建廠。

「中科一點四奈米建廠是台積電的重中之重！」供應鏈表示，目前一點四奈米製程並未列入赴美投資規畫。未來中科四座廠產能全開，將是全球最大的ＡＩ結合高效能運算晶片生產基地。

台積電 中科 奈米 盧秀燕 晶片

相關新聞

日本晶片國家隊 挑戰台積2奈米

正在追求先進製程的日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下二奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽...

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

