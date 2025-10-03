Rapidus延攬到美國大客戶 日本晶片國家隊報捷

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

日本晶片業者Rapidus公司宣布，2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多企業客戶未來可能與公司簽約，加劇與台積電（2330）、三星和英特爾（Intel）等晶片巨擘的競爭。

日本媒體北海道新聞報導，Rapidus社長小池淳義透露，Rapidus將考慮與美國數家企業合作，明年開始生產客戶產品原型。小池淳義強調，IBM和半導體設計公司Tenstorrent已拔得頭籌，Rapidus也可能與其他公司簽約。

IBM長期以來持續與Rapidus就2奈米製程合作，提供封裝技術與共同研發支援，讓Rapidus迅速擠進先進製程代工行列，會搶先採用Rapidus 2奈米製程，業界不意外。但贏得Tenstorrent認可，無疑是令Rapidus感到興奮的進展。

Tenstorrent很早就建立以RISC-V架構為核心的人工智慧（AI）產品陣容，執行長凱勒（Jim Keller）過去曾在英特爾及超微（AMD）擔任高階主管，以特立獨行聞名。

市場曾流傳輝達（NVIDIA）也正評估把Rapidus納入供應鏈的選項，但目前無法確定傳言是否為真。

