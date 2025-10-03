搶單晶圓一哥 英特爾爭取代工超微

美國媒體Semafor報導，英特爾（Intel）正與超微（AMD）展開初步洽談，希望爭取超微成為其晶圓代工客戶，英特爾股價1日應聲大漲7.12%至35.94美元，2日早盤則在平盤附近游移。基於英特爾與超微在核心市場激烈競爭，分析師略為懷疑這樁合作能否成真。

報導引述知情人士指出，雙方目前仍處於初步討論階段，還不清楚若達成協議，超微對英特爾下單數量或是否直接投資英特爾，最後也可能未達成任何協議。超微高階AI晶片目前多數由台積電（2330）生產，英特爾現階段也缺乏生產超微最先進晶片的技術能力。

英特爾傳洽談代工超微晶片

業界指出，美國政府的角色不可忽視。近期美國政府宣布直接入股英特爾，代表英特爾已被納入美國國家戰略核心資產，超微若下單英特爾，美國政府可望宣告「美國製造回歸」。對英特爾而言，若能爭取到超微，證明其先進製程具備競爭力，對超微而言，則是供應鏈多元化的策略選項，亦可在政策氛圍中取得額外籌碼。

市場人士關注超微是否會將高階核心晶片交由英特爾生產，抑或僅限於I/O控制器、嵌入式元件等成熟製程產品。技術良率、保密隔離，以及總持有成本（TCO）是否能與現有供應鏈匹敵，是決定合作實質影響的關鍵。若超微真的下單給英特爾，可能象徵英特爾晶圓代工事業的重大勝利，但超微與英特爾在x86架構的個人電腦（PC）與伺服器晶片市場競爭激烈，讓業界對此案能否成功有疑慮。

英特爾拒絕置評，超微發言人則表示「不評論市場謠言或揣測」。

Bernstein分析師雷斯根略為懷疑超微和英特爾合作的前景，因為相較於輝達與英特爾的合作案，超微和英特爾在核心市場的競爭更激烈，至少目前雙方都不太可能認真想依賴彼此，超微透過台積電亞利桑那州晶圓廠生產晶片，也能更輕易地滿足擴大美國製造的要求。

儘管英特爾製程技術被認為落後台積，但在川普政府推動「美國需要晶片製造冠軍」的政策方向下，美國大型科技公司開始將部分產能，主要是較低階晶片，轉移至英特爾的國內晶圓廠。