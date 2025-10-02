緯穎看「晶片五五分」 恐波及全球

美國官員拋出台美晶片產能五五分想法，緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（2）日表示，公司已做了萬全準備，墨西哥與美國同步投資布局，未來晶片產能若真的要五五分配，影響的不僅限於緯穎或台灣，而是波及全球產業。

微軟近期展示在晶片內部採用創新液冷散熱技術，洪麗寗指出，客戶的資料中心產品在驗證與落地部分，仍需要一段時間與大量工作去推進，相信散熱技術會越來越精進，緯穎一直在密切觀察，也已有許多合作案進行，但至於何時能真正落地，還要看未來發展。

針對美國關稅協定進展，她認為，因為拖延已久，實際結果難以預測。對公司而言，最重要的是把自己的準備工作做到最好。在美墨加協定（USMCA）架構下，本來就沒有關稅問題，緯穎一直維持墨西哥工廠運作。