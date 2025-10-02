緯穎看「晶片五五分」 恐波及全球

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國官員拋出台美晶片產能五五分想法，緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（2）日表示，公司已做了萬全準備，墨西哥與美國同步投資布局，未來晶片產能若真的要五五分配，影響的不僅限於緯穎或台灣，而是波及全球產業。

微軟近期展示在晶片內部採用創新液冷散熱技術，洪麗寗指出，客戶的資料中心產品在驗證與落地部分，仍需要一段時間與大量工作去推進，相信散熱技術會越來越精進，緯穎一直在密切觀察，也已有許多合作案進行，但至於何時能真正落地，還要看未來發展。

針對美國關稅協定進展，她認為，因為拖延已久，實際結果難以預測。對公司而言，最重要的是把自己的準備工作做到最好。在美墨加協定（USMCA）架構下，本來就沒有關稅問題，緯穎一直維持墨西哥工廠運作。

緯穎 美國 晶片

延伸閱讀

影／鄭麗文拜會許舒博 不能接受晶片製造五五分

緯穎新大樓開工 產能仍供不應求

影／鄭麗君重申從來沒有做出台美晶片製造「五五分」承諾

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

相關新聞

搶單晶圓一哥 英特爾爭取代工超微

美國媒體Semafor報導，英特爾（Intel）正與超微（AMD）展開初步洽談，希望爭取超微成為其晶圓代工客戶，英特爾股...

日本晶片國家隊 挑戰台積2奈米

正在追求先進製程的日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下二奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽...

蘋果攻智慧眼鏡 叫陣Meta

知情人士透露，蘋果已暫停原先改版Vision Pro頭戴裝置計畫，把資源轉向更迫切任務：開發智慧眼鏡，以便與Meta同類...

Rapidus延攬到美國大客戶 日本晶片國家隊報捷

日本晶片業者Rapidus公司宣布，2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多企業客戶未來可能與公司簽約，加劇與台積電、三星和英...

蘋果加速新品開發 鴻家軍吃補

外電報導蘋果擬暫緩Vision Pro 2開發計畫，將資源轉向智慧眼鏡，與Meta競爭。市場預料，包括鴻海、GIS-KY...

緯穎訂單滿到要猛蓋工廠 接單能見度看到2027

緯穎董事長洪麗寗昨（2）日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內廠房仍不夠用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。