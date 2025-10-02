緯穎訂單滿到要猛蓋工廠 接單能見度看到2027

緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（2）日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內廠房仍不夠用，需要繼續尋址並找出備案，且能見度看到2027年，主要客戶都在加碼投資AI基礎設施，產業前景樂觀。

緯穎昨天舉行集團台北新總部開工動土典禮，針對業績展望，洪麗寗做出以上表示。她強調，緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此必須具備相應能力，AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻，請拭目以待。緯穎昨天上漲15元收3,315元。

緯穎董座洪麗寗談話重點

緯穎總經理林威遠表示，輝達、OpenAI、甲骨文、Google與Meta等雲端服務供應商（CSP）猛力加碼投資，顯示AI軍備競賽才剛開始，AI伺服器訂單暢旺，一路延續到明、後年，如此大量訂單產能自然供不應求，即便該公司年底美國廠開始啟用，產能擴增近翻倍，仍不敷使用，因此持續觀察適合建廠區域作為備案，供電能力會是關鍵條件。

洪麗寗強調，該公司第3季表現超出預期，年成長兩倍以上，對2026年相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼，由於整個AI產業都很好，做好是基本的，做不好才丟臉。至於美國德州廠廠房為何由租轉買？林威遠說，過去評估是十年租賃費用比買便宜很多，但後來發現美國工廠必須在廠內大力建設，內部建設成本比搬遷還貴；反正不打算搬，買下可避免受房東限制。

至於緯穎總部斥資40億元，規畫打造地上八層、地下四層企業總部大樓，作為營運管理與研發創新核心樞紐，樓地板面積約1.31萬坪，預定2029年完工。

洪麗寗指出，過去一年因應全球客戶需求，各地持續擴產並導入自動化與新科技。在南科與墨西哥新設工廠，台北也因專案需求增加許多同仁，即便持續增加辦公空間，很快就不敷使用，因此對這個新家有高度期待，希望能吸引更多優秀人才共同推動成長。未來，將與母公司緯創攜手推進AI建設，並讓台北內湖成為AI產業重要發展基地。