蘋果加速新品開發 鴻家軍吃補

外電報導蘋果擬暫緩Vision Pro 2開發計畫，將資源轉向智慧眼鏡，與Meta競爭。市場預料，包括鴻海（2317）、GIS-KY、臻鼎-KY等鴻家軍有望受惠最深。

業界人士指出，蘋果就算暫緩Vision Pro 2開發進度，但智慧眼鏡與Vision Pro的供應鏈成員重疊性相當高。例如鴻海很可能負責操刀蘋果首款智慧眼鏡組裝，GIS供應光引擎、光波導與光學模組，臻鼎負責PCB零組件。

業界人士認為，當前趨勢已從XR頭盔轉向智慧眼鏡。對供應鏈而言，蘋果只是換一個項目開發，只要原先就在供應鏈名單中，不會受太多影響，甚至有機會因智慧眼鏡提早問世而拿到商機。

外電指出，蘋果正在開發至少二款AI智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配、沒有自帶顯示器，最快2026年發表；第二款內建顯示器版本，劍指Meta日前剛發表的AI智慧眼鏡，預定2027年或2028年推出。

彭博分析，蘋果將重心轉向智慧眼鏡，主要原因是定價高達3,499美元的Vision Pro上市後市場反應冷淡，蘋果仍計劃最快今年底推出Vision Pro的小幅改款版本，提早進行開發並推出AI智慧眼鏡，藉此因應市場競爭。

同時根據Omdia最新報告，2025年全球AI眼鏡出貨量預計激增158%達510萬台，2026年突破1,000萬台，2030年達3,500萬台，從2025年到2030年年複合成長率達47%。