蘋果攻智慧眼鏡 叫陣Meta

知情人士透露，蘋果已暫停原先改版Vision Pro頭戴裝置計畫，把資源轉向更迫切任務：開發智慧眼鏡，以便與Meta同類產品競爭，外界預期蘋果加入戰場後，有望為智慧眼鏡掀起一波洗牌戰。

據悉，Meta因長期投入智慧眼鏡，至今有數十款相關產品，全球市占率高達七成，包括小米、宏達電（2498）、華為、阿里巴巴、Google、三星等品牌廠緊追在後，期盼未來能分食此一大餅。

傳蘋果加速開發AI眼鏡概況

彭博資訊報導，蘋果原本準備推出更平價輕便的Vision Pro產品，代號N100，預定2027年上市。但知情人士透露，蘋果上周已在內部宣布，將把這項專案員工挪往投入加速開發智慧眼鏡。

知情人士表示，蘋果正在開發至少兩款智慧眼鏡，第一款代號「N50」，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快明年發表、2027年推出；第二款是內建顯示器版本，希望挑戰剛上市的Meta智慧眼鏡Meta雷朋Display，預定2028年推出，但蘋果尋求加速研發。

蘋果的智慧眼鏡預料有多種風格且搭載新晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，支援與手機連動的語音控制功能，蘋果也探索將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡。蘋果拒絕對這篇報導置評。

儘管蘋果調整專案優先順序，該公司穿戴裝置領域進展仍遠落後Meta。Meta在2021年推出首款智慧眼鏡雷朋Stories，接著在2023年推出雷朋Meta，意外熱銷。Meta也在9月更新無顯示器版本的眼鏡，搭載升級的相機、電池續航力更長，以及專為運動人士量身打造的新設計。對Meta來說，智慧眼鏡已成為進入硬體產品市場的新立足點。

蘋果的智慧眼鏡將高度仰賴語音互動與AI，但蘋果在這兩項領域表現並非卓越，推出Apple Intelligence平台行動緩慢，延後Siri語音助理升級計畫。蘋果正努力追趕，押注最快明年3月推出改版後Siri，為智慧眼鏡、智慧音箱、顯示器與相機等新裝置提供核心支援。

其他科技巨頭同樣積極布局新一代裝置。亞馬遜與Google都在加速推出由AI驅動的硬體產品，ChatGPT開發商OpenAI也攜手前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）打造新系列產品。

彭博分析，蘋果這次將重心轉向智慧眼鏡，是因定價高達3,499美元的Vision Pro上市反應冷淡，但該公司仍計劃最快今年底推出Vision Pro小幅改款版本，會搭載更快晶片。

報導說，蘋果未完全放棄Vision Pro改版計畫，仍有可能推出更輕巧、更低價版本。畢竟，蘋果已投入十年時間與數十億美元，才打造出初代Vision Pro。