友達技術長廖唯倫 當選顯示器產業協會理事長

中央社／ 台北2日電

台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）今天召開第12屆第1次會員大會，改選理監事，原副理事長、友達光電技術長廖唯倫獲得全體理事支持，當選理事長，電子紙大廠元太科技董事長李政昊出任副理事長。

台灣顯示器暨應用產業協會發布新聞稿指出，廖唯倫出任理事長，副理事長由李政昊擔任，而原理事長暨群創光電董事長洪進揚則轉任常務監事。

廖唯倫為友達現任技術長，投身顯示科技20餘年，精於掌握科技風向，肩負集團創新跨域策略布局，積極串聯產學研各界資源，厚植人才競爭力。面板協會（TTLA）2021年轉型更名為台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA），廖唯倫與時任理事長洪進揚聯袂合作，促進顯示器產業跨域整合、場域應用、創新發展與產學合作。

廖唯倫表示，面對全球政經詭譎多變的嚴峻考驗下，台灣顯示器暨應用產業協會將攜手台灣顯示器產業聯合總會（TDUA），配合國家政策，將前瞻顯示技術（uLED、EPD）、面板級半導體技術（FOPLP、CPO），結合AI（人工智慧）科技、高速運算等應用，投入「顯示前瞻 創新經濟」新元素，打造新世代智慧顯示產業創新與數位轉型。

根據工研院IEK智庫統計資料顯示，台灣顯示器產業整體產值每年達新台幣兆元規模，其中，大型薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）產值全球第2、中小型TFT LCD產值全球第2，筆電面板、公共顯示器面板、電視面板、車用面板出貨全球第2。

在新一波全球科技光速推展中，顯示器產業也加速創新賦能，如微型發光二極體（Micro LED）技術、扇出型面板級封裝（FOPLP）、液晶天線、矽光子共同封裝光學元件（CPO）等，橫跨軍工、太空、通訊等領域，以擴大產業跨域應用利基。

顯示器 電視面板 董事長

