創見榮獲「2025台北新貿獎金獎企業」 展現跨境電商實力與國際競爭力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見資訊憑藉卓越的跨境電商策略與運營能力，榮獲由臺北市政府舉辦的「2025台北新貿獎」金獎企業肯定。照片／公司提供。
全球儲存領導品牌、創見資訊（2451）憑藉卓越的跨境電商策略與運營能力，榮獲由臺北市政府舉辦的「2025台北新貿獎」金獎企業肯定，並於10月2日在臺大醫院國際會議中心公開表揚。此殊榮不僅彰顯創見在全球市場開拓上的成功，更奠定創見於台灣跨境電商產業中的領導地位。

隨著消費購物習慣快速轉變、網購規模持續攀升，創見聚焦跨境平台營運。透過整合內部資源與電商平台資訊，制定精準行銷策略與選品決策，不僅優化跨境布局，更以數據驅動掌握市場脈動，帶動銷售表現顯著提升，展現創見在國際市場的競爭力與影響力。

創見將持續深化跨境電商布局，同時拓展多元電商平台，靈活運用各平台特性，搭配創新銷售策略，創造最大營運效益，並持續為全球消費者提供高品質的儲存解決方案。

跨境電商 創見 平台

