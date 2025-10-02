數發部綠色數位服務藍圖構想 拚淨零與數位轉型平衡

快訊

中央社／ 台北2日電

數發部提出綠色數位服務藍圖初步構想，包含建立綠色軟體國家標準、完善人才培育機制等，數發部數位國際司長莊盈志今天指出，綠色軟體與永續數位發展已是國際趨勢，將持續協助台灣在淨零與數位轉型間取得平衡。

數發部今天舉辦綠色數位服務專家座談會，以台灣綠色數位服務發展藍圖規劃總覽為主題，邀集國內產官學界專家，共同研討台灣綠色數位服務推動策略與數位永續發展挑戰。

數發部透過新聞稿表示，會中討論重點涵蓋如何推動資通訊產業綠色落地應用、透過綠色採購創造需求與誘因、強化綠色數位人才培育，以及產業界對綠色數位服務藍圖的期待。

莊盈志表示，推動數位服務邁向綠色轉型與永續發展，需要各界共同努力並凝聚共識，綠色軟體與永續數位發展已是國際趨勢，將持續呼應總統府國家氣候變遷政策委員會「綠色與數位雙軸轉型」政策方向，協助台灣在淨零與數位轉型間取得平衡。

數發部說明，綠色數位服務藍圖初步構想包含建立綠色軟體國家標準與驗證能量、推動自願性綠色軟體標章並納入綠色採購、推動自願性綠色軟體與數位服務憑證、完善綠色數位服務人才培育機制，以及接軌國際最新技術。

數發部強調，藍圖旨在帶動數位產業永續與經濟成長，協助產業融入國際供應鏈，並支持企業提升ESG形象，展現台灣低碳轉型決心與實力。

數發部表示，將規劃第二場次座談會，針對台灣自願性綠色軟體標章制度與分級制度規劃，進一步凝聚產官學共識，期望逐步形塑台灣綠色數位服務發展藍圖，推動永續政策與國際接軌。

數發部 軟體 總統府

