緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房面積仍然不夠使用，需要繼續尋址與找出備案，而且能見度看到2027年，主要客戶都在持續加碼投資AI基礎設施，產業前景相當樂觀。

緯穎今天舉行台北新總部開工動土典禮，針對業績展望，洪麗甯做出以上表示。她強調，緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此，必須具備相應的能力，AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年該公司以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻，請拭目以待。

緯穎總經理林威遠表示，輝達（NVIDIA）、OpenAI、甲骨文、Google與Meta等雲端服務供應商（CSP）持續猛力加碼投資，顯示AI軍備競賽才剛剛開始，因此，AI伺服器訂單持續暢旺，一路延續到明年，後年目前看來也能有不錯的成績，如此大量的訂單自然導致產能供不應求，即便該公司年底美國廠開始啟用，產能擴增近翻倍之後，仍是不敷使用，因此，仍持續觀察適合建廠的區域作為備案，其中供電能力將會是關鍵條件。

洪麗甯強調，AI伺服器等相關產業無疑是最熱門、最火紅之處，每一個客戶都不斷加碼投資，「沒有不樂觀的理由」，第3季表現超出預期，年成長兩倍以上，由於現在整個產業表現都很好，因此「做好」沒甚麼好驕傲的，但「做不好，卻是非常丟臉的事。」

至於美國德州廠廠房，為何由租轉買？林威遠說，過去評估是10年的租賃費用，比買下來便宜很多，但後來發現，美國工廠並不是空殼，必須要在工廠內部大力建設，內部建設成本高昂，比搬遷還貴；反正不打算搬，買下可避免受房東限制。

至於緯穎總部斥資40億元，規畫打造地上八層、地下四層的企業總部大樓，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，樓地板面積約1.31萬坪，預定2029年完工。