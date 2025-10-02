快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
緯穎董事長洪麗甯（左）與台北市長蔣萬安。記者蕭君暉／攝影
緯穎董事長洪麗甯（左）與台北市長蔣萬安。記者蕭君暉／攝影

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房面積仍然不夠使用，需要繼續尋址與找出備案，而且能見度看到2027年，主要客戶都在持續加碼投資AI基礎設施，產業前景相當樂觀。

緯穎今天舉行台北新總部開工動土典禮，針對業績展望，洪麗甯做出以上表示。她強調，緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此，必須具備相應的能力，AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年該公司以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻，請拭目以待。

緯穎總經理林威遠表示，輝達（NVIDIA）、OpenAI、甲骨文、Google與Meta等雲端服務供應商（CSP）持續猛力加碼投資，顯示AI軍備競賽才剛剛開始，因此，AI伺服器訂單持續暢旺，一路延續到明年，後年目前看來也能有不錯的成績，如此大量的訂單自然導致產能供不應求，即便該公司年底美國廠開始啟用，產能擴增近翻倍之後，仍是不敷使用，因此，仍持續觀察適合建廠的區域作為備案，其中供電能力將會是關鍵條件。

洪麗甯強調，AI伺服器等相關產業無疑是最熱門、最火紅之處，每一個客戶都不斷加碼投資，「沒有不樂觀的理由」，第3季表現超出預期，年成長兩倍以上，由於現在整個產業表現都很好，因此「做好」沒甚麼好驕傲的，但「做不好，卻是非常丟臉的事。」

至於美國德州廠廠房，為何由租轉買？林威遠說，過去評估是10年的租賃費用，比買下來便宜很多，但後來發現，美國工廠並不是空殼，必須要在工廠內部大力建設，內部建設成本高昂，比搬遷還貴；反正不打算搬，買下可避免受房東限制。

至於緯穎總部斥資40億元，規畫打造地上八層、地下四層的企業總部大樓，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，樓地板面積約1.31萬坪，預定2029年完工。

洪麗寗指出，「過去一年，因應全球客戶需求，我們在各地持續擴產，並導入自動化與新科技。在南科與墨西哥新設工廠，同時台北也因專案需求增加了許多同仁。即便持續增加辦公空間，仍很快就不敷使用，因此，我們對這個『新家』有著高度期待。」希望能提供同仁良好的工作環境，吸引更多優秀人才加入，共同推動成長。未來，將與母公司緯創（3231）攜手推進AI建設，並讓台北內湖成為AI產業的重要發展基地。

緯穎舉行總部大樓新建工程開工典禮。記者蕭君暉／攝影
緯穎舉行總部大樓新建工程開工典禮。記者蕭君暉／攝影

AI 緯穎 伺服器

延伸閱讀

緯穎新大樓開工 產能仍供不應求

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

影／緯穎總部大樓動土 洪麗寗：2026相當樂觀

OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

相關新聞

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。