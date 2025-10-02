數發部舉辦專家座談會 共議綠色數位服務發展藍圖

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部2日舉辦「綠色數位服務專家座談會」，本次以「我國綠色數位服務發展藍圖規劃總覽」為主題，邀集國內產官學界專家代表，共同研討未來臺灣綠色數位服務的推動策略與數位永續發展挑戰。會中各界代表充分展現對國際綠色數位趨勢的高度關注，期望透過跨界交流與意見凝聚，協助臺灣在全球數位永續發展脈絡下積極接軌國際，並持續邁向數位轉型及永續發展的共同目標。

數發部數位國際司長莊盈志表示，為配合本部「推動AI產業發展」及「強化數位政府建設」的政策主軸，推動數位服務邁向綠色轉型與永續發展，需要各界共同努力並凝聚共識。莊司長強調，綠色軟體與永續數位發展已是國際趨勢，未來將持續呼應總統府國家氣候變遷政策委員會「綠色與數位雙軸轉型」的政策方向，協助我國在淨零與數位轉型之間取得平衡。

數發部提出「綠色數位服務藍圖」初步構想，推動重點包括建立綠色軟體國家標準與驗證能量、推動自願性綠色軟體標章並納入綠色採購、推動自願性綠色軟體與數位服務憑證、完善綠色數位服務人才培育機制，以及接軌國際最新技術。此藍圖旨在帶動數位產業永續與經濟成長，協助產業融入國際供應鏈，並支持企業提升ESG形象，展現臺灣低碳轉型的決心與實力。

本次座談會中討論重點涵蓋如何推動資通訊產業的綠色落地應用、透過綠色採購創造需求與誘因、強化綠色數位人才培育，以及產業界對綠色數位服務藍圖的期待。

數發部表示，將規劃舉辦第二場次，針對「我國自願性綠色軟體標章制度與分級制度規劃」進一步凝聚產官學共識。期許透過座談會群策群力，逐步形塑臺灣綠色數位服務發展藍圖，推動我國永續政策與國際接軌。

軟體 數發部 總統府

