快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

施耐德攜手Motivair發表全新液冷組合 協助建構未來AI工廠

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

法商施耐德電機Schneider Electric今年收購Motivair股權後，首次全面展示液冷技術實力，正式發表世界級端對端液冷解決方案，以專為超大規模（Hyperscale）、主機託管（Colocation）及高密度資料中心環境所設計的全新液冷組合，協助建構未來AI工廠。

施耐德電機全新Motivair冷卻解決方案現已於全球上市，其專為新一代高效能運算（HPC）、 AI與加速運算的散熱需求而設計，完整產品線涵蓋液冷與風冷基礎設施，包括CDU、RDHx、HDU、動態冷板（Dynamic cold plates）、冰機（Chillers）等，並搭配軟體與服務，提供穩定、規模化並滿足高密度資料中心在電力與GPU強度需求。

隨著單一機櫃功率密度突破140kW ，並邁向1MW甚至更高， AI晶片運算溫度與密度急遽攀升，資料中心更須仰賴液冷技術來確保高效降溫，維持基礎設施的最佳運行效率與穩定度。冷卻系統所消耗的電力，高達資料中心總電力預算的40%；相較之下，直接液冷（DLC）因可直達晶片冷卻，其散熱效率比空氣冷卻高出3,000倍，然而液冷技術的部署極為複雜，涵蓋設備採購、安裝到持續維護等流程，因此更需要真正的端到端解決方案。

施耐德電機旗下Motivair執行長Richard Whitmore表示，隨著人工智慧時代來臨，資料中心冷卻技術日益複雜，Motivair將持續演進，持續滿足當前和未來的基礎設施需求。如今，Motivair與輝達（NVIDIA）和其他GPU領導製造商合作開發解決方案，成為唯一在晶片層級即展現成熟專業技術的液冷供應商。並透過與施耐德電機的合作，打造了全新組合，不僅縮短產品上市時間，更為全球客戶提升投資回報率。

施耐德電機的Motivair液冷和風冷解決方案包括兆瓦級冷卻液分配單元（CDU）、 ChilledDoor®製冷背門和動態冷板，可為100kW以上的AI機架提供精確的熱能控制，並確保資料中心的尖峰效能，同時提高能源效率和正常運作時間。

AI 晶片

延伸閱讀

影／鄭麗文拜會許舒博 不能接受晶片製造五五分

影／鄭麗君重申從來沒有做出台美晶片製造「五五分」承諾

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

影／晶片五五恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工

相關新聞

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。