快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

台達電連14年入選DJSI 把永續變信仰成就新事業

中央社／ 台北2日電

節能減碳指標企業台達電不只是台灣各永續獎項的常勝軍，更自2011年至2024年，已連續14年入選道瓊永續世界指數（DJSI），並累積7年榮獲整體成績的全球電子設備與零組件產業最高分。

全球首屈一指的道瓊永續評比「道瓊最佳類別指數」（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJBIC）原名道瓊永續指數（DJSI），由美國道瓊公司與瑞士永續資產管理公司Robeco SAM合作推出，是全球第1個永續投資指標，2025年更名為DJBIC。

台達電永續長周志宏介紹，DJBIC一直被視為永續評比界的第1名，在於其不斷與時俱進，呼應國際法規變化，許多評比項目會不斷調整，並且引領潮流，讓企業知道接下來可以往哪些方向努力。

台達電透過永續評比　為公司做健檢

周志宏接受中央社獨家專訪，他強調，台達電參與DJBIC評比「不是去比賽，而是做健檢」，用國際的標準幫公司做健檢，才知道還有哪些地方可以改進。

台達電是台灣著名ESG（環境保護、社會責任、公司治理）標竿企業，長期投入永續相關議題；而這一切，要回溯到20年前。

周志宏回憶指出，大約2004年，台達電創辦人鄭崇華看了美國學者霍肯（Paul Hawken）的著作「自然資本論」，內容提到森林、空氣、水等自然界所提供的資源和服務，是經濟發展的基礎資本，應納入經濟體系並妥善管理，才能實現可持續發展。這成為台達電投入永續的最初啟蒙。

鄭崇華進口台灣首輛油電車　為綠色節能觀念扎根

隨後，鄭崇華於2005年從國外進口台灣第1輛油電混合車Prius II，以實際行動教育員工綠色節能的觀念。2006年，台達電在台南蓋了全台第1座綠色廠辦，之後台達電所蓋的每1座廠辦全部都是綠建築，累積至今已在全球興建35座綠色廠辦。周志宏認為，「永續已成為台達電的信仰」。

台達電在永續發展方面走在全球尖端，早在2014年就開始推動企業「內部碳定價」，相較於歐盟的CBAM（歐盟碳邊境調整機制）或台灣的碳費制度預計2026年實施或收費，台達電足足早了10年以上。

內部碳定價制度　讓集團企業全面動起來

周志宏介紹，台達電早從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元（約新台幣85元）；台達電集團2017年在全球全面實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年再進一步上調到每噸碳300美元（約新台幣9060元）至今。

台達電的內部碳價，相較於目前歐盟碳排放權期貨價格（EUA）約每噸80歐元（約新台幣2850元）高出許多；比起台灣碳費初期一般費率設定在每噸新台幣300元，更是超出近30倍。

台達電的內部碳定價不僅發展得早，且定價遠高於國際行情，就是希望以最嚴苛的標準自我要求。

最近面對關稅、匯率等諸多挑戰，產業界近日出現不少雜音，希望政府暫緩碳費徵收。周志宏認為，「碳有價時代」來臨，已無法躲避，不管收多少，「碳定價趕快做就對了！」做下去大家才有成本概念，知道哪裡該省，哪裡可以節能減碳。

周志宏分享，根據台達電實施內部碳定價的經驗，每年收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，而台達電董事長鄭平已下令「收到的錢希望全部花掉」。

因為收取碳費只是手段，目的是希望能真正達到節能減碳效果。因此台達電把收到的內部碳費基金，投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。

台達電甚至將ESG績效與高階主管薪酬掛鉤，以董事長為例，高達50%的薪酬連動ESG績效，執行長、營運長等高階經理人的薪酬，也有20%連動當年度ESG績效指標。

永續是投資未來　從做中學不斷累積經驗

周志宏強調，「永續，就是投資未來」。每次談永續，大家直覺想到成本增加，如節能減碳初期要投入各種投資，例如換LED燈具，成本比較高；但在長尾效應下，節能減碳的效益不只當年度發生，會延續下去。根據台達電的經驗，許多投資3到5年就可以回本。

「既然談永續，就要看未來，不能只看眼前。」周志宏笑稱，台達電投入永續是「有心插柳柳成蔭」，以當初鄭崇華進口油電混合車為例，讓大家有機會早點認識新能源車，為後來台達電跨入電動車市場舖路；蓋綠建築，台達電也是不斷從做中學、積累經驗，成就今天台達電旗下的樓宇自動化事業。

觀察台達電2025年上半年財報，旗下4大事業範疇，自動車與交通、樓宇自動化就占其中2項，分別占營收比重13%和11%。台達電投入永續，最後化為商機，成就一門新事業。

台達電 新台幣 減碳

延伸閱讀

ESG最前線／企業 ESG 接軌國際指標

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台達電處份日本舊大樓 以活化資產

台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

相關新聞

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。