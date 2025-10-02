台達電連14年入選DJSI 把永續變信仰成就新事業

節能減碳指標企業台達電不只是台灣各永續獎項的常勝軍，更自2011年至2024年，已連續14年入選道瓊永續世界指數（DJSI），並累積7年榮獲整體成績的全球電子設備與零組件產業最高分。

全球首屈一指的道瓊永續評比「道瓊最佳類別指數」（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJBIC）原名道瓊永續指數（DJSI），由美國道瓊公司與瑞士永續資產管理公司Robeco SAM合作推出，是全球第1個永續投資指標，2025年更名為DJBIC。

台達電永續長周志宏介紹，DJBIC一直被視為永續評比界的第1名，在於其不斷與時俱進，呼應國際法規變化，許多評比項目會不斷調整，並且引領潮流，讓企業知道接下來可以往哪些方向努力。

台達電透過永續評比 為公司做健檢

周志宏接受中央社獨家專訪，他強調，台達電參與DJBIC評比「不是去比賽，而是做健檢」，用國際的標準幫公司做健檢，才知道還有哪些地方可以改進。

台達電是台灣著名ESG（環境保護、社會責任、公司治理）標竿企業，長期投入永續相關議題；而這一切，要回溯到20年前。

周志宏回憶指出，大約2004年，台達電創辦人鄭崇華看了美國學者霍肯（Paul Hawken）的著作「自然資本論」，內容提到森林、空氣、水等自然界所提供的資源和服務，是經濟發展的基礎資本，應納入經濟體系並妥善管理，才能實現可持續發展。這成為台達電投入永續的最初啟蒙。

鄭崇華進口台灣首輛油電車 為綠色節能觀念扎根

隨後，鄭崇華於2005年從國外進口台灣第1輛油電混合車Prius II，以實際行動教育員工綠色節能的觀念。2006年，台達電在台南蓋了全台第1座綠色廠辦，之後台達電所蓋的每1座廠辦全部都是綠建築，累積至今已在全球興建35座綠色廠辦。周志宏認為，「永續已成為台達電的信仰」。

台達電在永續發展方面走在全球尖端，早在2014年就開始推動企業「內部碳定價」，相較於歐盟的CBAM（歐盟碳邊境調整機制）或台灣的碳費制度預計2026年實施或收費，台達電足足早了10年以上。

內部碳定價制度 讓集團企業全面動起來

周志宏介紹，台達電早從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元（約新台幣85元）；台達電集團2017年在全球全面實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年再進一步上調到每噸碳300美元（約新台幣9060元）至今。

台達電的內部碳價，相較於目前歐盟碳排放權期貨價格（EUA）約每噸80歐元（約新台幣2850元）高出許多；比起台灣碳費初期一般費率設定在每噸新台幣300元，更是超出近30倍。

台達電的內部碳定價不僅發展得早，且定價遠高於國際行情，就是希望以最嚴苛的標準自我要求。

最近面對關稅、匯率等諸多挑戰，產業界近日出現不少雜音，希望政府暫緩碳費徵收。周志宏認為，「碳有價時代」來臨，已無法躲避，不管收多少，「碳定價趕快做就對了！」做下去大家才有成本概念，知道哪裡該省，哪裡可以節能減碳。

周志宏分享，根據台達電實施內部碳定價的經驗，每年收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，而台達電董事長鄭平已下令「收到的錢希望全部花掉」。

因為收取碳費只是手段，目的是希望能真正達到節能減碳效果。因此台達電把收到的內部碳費基金，投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。

台達電甚至將ESG績效與高階主管薪酬掛鉤，以董事長為例，高達50%的薪酬連動ESG績效，執行長、營運長等高階經理人的薪酬，也有20%連動當年度ESG績效指標。

永續是投資未來 從做中學不斷累積經驗

周志宏強調，「永續，就是投資未來」。每次談永續，大家直覺想到成本增加，如節能減碳初期要投入各種投資，例如換LED燈具，成本比較高；但在長尾效應下，節能減碳的效益不只當年度發生，會延續下去。根據台達電的經驗，許多投資3到5年就可以回本。

「既然談永續，就要看未來，不能只看眼前。」周志宏笑稱，台達電投入永續是「有心插柳柳成蔭」，以當初鄭崇華進口油電混合車為例，讓大家有機會早點認識新能源車，為後來台達電跨入電動車市場舖路；蓋綠建築，台達電也是不斷從做中學、積累經驗，成就今天台達電旗下的樓宇自動化事業。

觀察台達電2025年上半年財報，旗下4大事業範疇，自動車與交通、樓宇自動化就占其中2項，分別占營收比重13%和11%。台達電投入永續，最後化為商機，成就一門新事業。