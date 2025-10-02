台灣大完成上行發射切換技術驗證 5G上傳速率升30%

台灣大哥大今天宣布，攜手高通、諾基亞完成全台首例「上行發射切換」技術驗證，5G上傳速率提升30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，釋放上行應用潛能。

台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，攜手高通（Qualcomm）與諾基亞（Nokia），採用高通最新一代Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，搭配諾基亞AirScale 5G基地台設備，完成全台首例「5G Advanced上行發射切換（UL Tx Switching）」技術驗證。

實測顯示，上傳速率由200Mbps躍升至260Mbps，效能提升達30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，為5G-A應用樹立新標竿。

台灣大說明，本次驗證在台灣大3.5GHz TDD與700MHz FDD5G雙頻段環境下進行，技術團隊利用ULTx Switching，在3.5GHz頻段執行下行時，能智慧切換至700MHz頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

台灣大技術長揭朝華表示，過去5G發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用；然而，隨著生成式AI、AR/VR互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴展，高效且穩定的上行連結，成為5G不可或缺的關鍵能力。

他指出，台灣大率先驗證SA UL Tx Switching技術，依據應用特性與即時網路狀況智慧調配TDD與FDD資源，大幅提升頻寬利用效率，讓用戶在上傳照片、影片、雲端備份或體驗XR應用時，感受媲美下載速度的上傳效能。

他強調，此次技術驗證有效回應AI與XR應用對上行頻寬的挑戰，也象徵台灣5G產業發展邁向5GAdvanced的轉捩點，台灣大將持續深化技術研發投入。

台灣大指出，用戶對上傳速率的需求與日俱增，如AI眼鏡需即時上傳大量影像與數據至雲端AI模型分析，若上行頻寬不足，將導致延遲，影響互動品質；車聯網也高度依賴上行效能，車輛需不斷上傳定位、速度及環境感測資訊，供後端系統或其他車輛即時協同判斷。隨AI眼鏡和車聯網普及，5G「上行力」成為智慧應用關鍵推手，而UL Tx Switching技術正是確保資料即時回傳與連線穩定的技術。