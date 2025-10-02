快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

創見榮獲「2025台北新貿獎金獎企業」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見榮獲「2025台北新貿獎金獎企業」肯定，由創見副總經理陳柏壽（右）代表領獎。圖／創見提供
創見榮獲「2025台北新貿獎金獎企業」肯定，由創見副總經理陳柏壽（右）代表領獎。圖／創見提供

創見資訊（2451）獲臺北市政府舉辦的頒發「2025台北新貿獎」金獎企業肯定，今（2）日在臺大醫院國際會議中心公開表揚。

創見表示，此殊榮不僅彰顯創見在全球市場開拓上的成功，更奠定創見於台灣跨境電商產業中的領導地位。

創見指出，隨著消費購物習慣快速轉變、網購規模持續攀升，創見透過整合內部資源與電商平台資訊，制定精準行銷策略與選品決策，不僅優化跨境布局，更以數據驅動掌握市場脈動，帶動銷售表現顯著提升，展現創見在國際市場的競爭力與影響力。

創見強調，將持續深化跨境電商布局，同時拓展多元電商平台，靈活運用各平台特性，搭配創新銷售策略，創造最大營運效益，並持續為全球消費者提供高品質的儲存解決方案。

「台北新貿獎」由臺北市政府產業發展局主辦，目的是表揚善用跨境電商與數位行銷拓展國際市場的企業。評選重點涵蓋策略能力，包括市場布局、產品定位、商業模式與品牌行銷，以及營運能力，包括平台運營、銷售績效、產務運營與組織管理，全面檢視企業在跨境電商的整體表現。

跨境電商 創見 平台

延伸閱讀

流感升溫再釀急診壅塞？ 台大醫院多項「病床彈性調度」措施備戰

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

中發布網購企業TOP100 銷售規模達2.17兆

陸網購企業TOP100 銷售規模達人民幣2.17兆

相關新聞

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

緯穎董座洪麗甯：AI需求火熱 做好沒什麼驕傲、做不好才丟臉

緯穎（6669）董事長洪麗寗2日表示，目前在手人工智慧（AI）伺服器訂單能見度，滿到需要猛蓋工廠，包括台美兩地在內的廠房...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。