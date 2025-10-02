創見榮獲「2025台北新貿獎金獎企業」

創見資訊（2451）獲臺北市政府舉辦的頒發「2025台北新貿獎」金獎企業肯定，今（2）日在臺大醫院國際會議中心公開表揚。

創見表示，此殊榮不僅彰顯創見在全球市場開拓上的成功，更奠定創見於台灣跨境電商產業中的領導地位。

創見指出，隨著消費購物習慣快速轉變、網購規模持續攀升，創見透過整合內部資源與電商平台資訊，制定精準行銷策略與選品決策，不僅優化跨境布局，更以數據驅動掌握市場脈動，帶動銷售表現顯著提升，展現創見在國際市場的競爭力與影響力。

創見強調，將持續深化跨境電商布局，同時拓展多元電商平台，靈活運用各平台特性，搭配創新銷售策略，創造最大營運效益，並持續為全球消費者提供高品質的儲存解決方案。

「台北新貿獎」由臺北市政府產業發展局主辦，目的是表揚善用跨境電商與數位行銷拓展國際市場的企業。評選重點涵蓋策略能力，包括市場布局、產品定位、商業模式與品牌行銷，以及營運能力，包括平台運營、銷售績效、產務運營與組織管理，全面檢視企業在跨境電商的整體表現。