華新攜手百家供應商 董座焦佑倫：持續深化全球布局與綠能供應鏈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）2日舉行年度ESG供應商大會，以「鏈結賦能，共創未來」為主題，邀請逾百家供應商夥伴與專家學者齊聚一堂，探討全球經濟變局下的永續策略與產業機會。

華新麗華董事長焦佑倫表示，「在全球貿易形勢快速轉變、產業區域化，與供應鏈重組加速的氛圍中舉行，我們正見證著全球貿易秩序重新整理的關鍵時刻。」

此次大會三大主題議程包括「華新事業展望」、「永續經營發展」、「離岸風電供應鏈機會與永續能源發展趨勢」，由華新團隊與外部專家共同分享產業洞察與策略布局，協助供應商掌握市場脈動與合作契機。

華新表示，近年積極拓展全球布局，在歐洲與東南亞深化不銹鋼事業版圖，發揮垂直整合綜效，推動高階材料布局，以布局高端應用市場。集團亦與丹麥國際大廠NKT合作，在高雄小港建置全台唯一的海底電纜生產工廠，預計於今年底完工並進入試車階段，接軌政府離岸風電產業規劃進程，強化本地綠能供應鏈韌性。

焦佑倫表示，近年集團積極布局歐洲，也著眼能源產業跨足新市場，在充滿挑戰的國際環境中穩健成長，不僅仰賴供應商夥伴的長期支持與共同努力，更重要的是，集團近年與供應商夥伴們努力打造完整的產業生態鏈，透過跨足新領域發展產業機會，也攜手提升產業生態鏈的價值。

焦佑倫表示，特別感謝各界夥伴在技術創新、品質管理、永續實踐等面向的積極投入，並期許與供應商夥伴持續攜手併肩，以「鏈結」為基礎、「賦能」為引擎，共同達成「共創未來」的目標。

此外，華新宣布，電子採購系統「華新採購網」將於2026年1月正式上線，提供更安全、便利且透明的交易平台，落實公平、公正、公開的競爭機制。未來，集團將持續與供應商夥伴深化合作，強化社會責任管理能力，共同打造誠信採購與韌性供應鏈的永續價值。

