快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。(美聯社)
台積電。(美聯社)

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電今日回應，台灣投資計畫不變。

依據台積電中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，並預定於今年內動工。

中科管理局日前表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前全力趕工，預計10月提供給台積電進駐動工建廠。

台積電已在今年4月北美技術論壇釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓25廠，廠區可興建四座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產1.4奈米製程。外傳初期月產能規劃約5萬片。

台積電 中科

延伸閱讀

1300元宏達電翻版？他列3原因籲別買台積電 網傻眼：小學生分析

台積電是否參與對等關稅談判？ 鄭麗君給出明確答案

台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

台積電寫收盤新天價1,365元！台股大漲395點收26,378點

相關新聞

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童...

台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說

台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。