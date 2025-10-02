台積電中科二期1.4奈米擴建案生變？公司這樣說
台積電（2330）中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，近期在美國官方頻釋放訊息下引發外界擔憂生變或延後，對此台積電今日回應，台灣投資計畫不變。
依據台積電中科二期擴建案預計導入1.4奈米先進製程，並預定於今年內動工。
中科管理局日前表示，二期園區擴建水保相關公共工程將趕在9月底前全力趕工，預計10月提供給台積電進駐動工建廠。
台積電已在今年4月北美技術論壇釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓25廠，廠區可興建四座1.4奈米晶圓廠，首座廠預計2027年底完成風險性試產，2028年下半年正式量產1.4奈米製程。外傳初期月產能規劃約5萬片。
