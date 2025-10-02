AI帶動台灣PCB產值上半年創新高 全年估年增12%

TPCA統計指出，2025年上半年台灣印刷電路板（PCB）製造總產值突破新台幣4236億元，創新高，隨著AI應用擴大、衛星通訊等逐漸崛起，下半年PCB產值有望年增10.7%，達4921億元，全年總產值可望達9157億元，年增12.1%。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布訊息指出，受惠AI伺服器建置需求穩健、關稅議題驅動提前拉貨效應，以及衛星通訊等應用市場支撐表現，台商電路板全球產值成長強勁，2025年第2季台灣PCB製造產值達新台幣2182億元，較2024年同期成長14.4%，累計2025年上半年產值達4236億元，年增13.8%，呈現淡季不淡的強勁成長力道。

TPCA預估，2025年整體發展態勢明顯優於過去2年，全年總產值可望達9157億元，年增12.1%。

從產品別觀察，TPCA指出，2025年第2季多數PCB類別皆呈現年增正成長走勢，其中以高階產品成長最為顯著，載板年成長率達20.6%，其中BT載板受惠於記憶體與手機需求回升出貨增加，ABF載板因AI與交換機晶片、消費性顯卡及PC市場回溫，動能同步提升。

HDI板受益於AI伺服器與低軌衛星需求擴張，加上手機與電腦市場回溫，營收明顯成長，年增達16.2%。

TPCA進一步指出，多層板因受惠於AI伺服器與個人電腦市場需求帶動，年成長有19.2%的表現。軟板與軟硬結合板年成長率分別為4.1%與4.7%。

相關應用方面，值得一提的是，由於汽車應用市場受到美國對進口車課徵高額關稅，壓抑全球車市成長動能；同時歐美電動車補助政策退場，導致部分車廠出貨下滑，進而影響台灣車用PCB訂單，為第2季唯一衰退的主要應用市場。

隨著AI應用擴大、衛星通訊等新興應用逐漸崛起，TPCA預料，2025年下半年PCB產值有望年增10.7%，達4921億元，全年總產值可望達9157億元，年增12.1%。終端市場仍以AI伺服器為成長主引擎，預估全年出貨量將年增82.8%，規格升級下推升整體需求。

展望2025年，TPCA表示，由於關稅對通膨影響未明，將會是牽動2025年全球PCB產業的主要風險之一，以及匯率波動、中國大陸因通縮導致內需市場壓力等，仍為潛在不確定因素，此外，部分消費性電子需求已於上半年提前釋出，亦可能影響下半年動能。儘管如此，在AI、高效能運算、衛星通訊與車電等應用拉動下，全年仍具穩健成長基礎。

今年TPCA Show將於10月22日至24日在南港展覽館舉行，匯聚全球主要的電路板及載板供應鏈展示最新技術成果，會期首創開幕演講、半導體與PCB異質整合高峰會、CEO論壇聚焦AI前瞻發展。