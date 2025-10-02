洪麗寗：緯穎第3季超乎預期的好 明後年仍可期

伺服器大廠緯穎董事長洪麗寗今天表示，第3季業績超乎預期的好，現在整體伺服器產業都很好，明後年依然可期；除在台南科學園區、墨西哥蓋新工廠，台北總部也增加員工，即便蓋新大樓，但還是不夠用。

緯穎今天在台北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，預計2029年完工。針對輝達（NVIDIA）宣布投資OpenAI千億美元，洪麗寗認為，投資AI的競賽才剛開始，市況非常好，所以業績好很正常。

美國商務部釋出「台美晶片製造五五分」構想，洪麗寗認為，雖然情勢難以掌握，但無論如何，緯穎已做好充分準備，且已在墨西哥、美國布局，墨西哥工廠因美墨加貿易協定（USMCA），暫無關稅壓力。

外傳美國希望台灣產業界協助美國建科學園區的說法，緯穎總經理林威遠指出，從製造業角度來看，供應鏈廠商彼此愈靠近當然是好事情，但不知道所謂科學園區是什麼情況。

另外，緯穎表示，AI產品訂單可望延續到明年，甚至後年，AI的競賽才剛開始，AI伺服器會帶動緯穎一半以上的業務成長。

雖然AI伺服器維持高市占率，但今年下半年特殊應用積體電路（ASIC）伺服器也大幅成長，關於緯穎未來ASIC伺服器、AI圖形處理器（GPU）的占比預估，林威遠表示，伺服器市場持續成長，不可能刻意限制在單一產品發展，占比不好預估。

他指出，台灣北部用電吃緊，緯穎已將重電相關設備南移至台南科學園區，並同步在全球尋找有電的地方設廠，包括墨西哥廠、美國新廠都有考慮用電的問題；美國廠房可望在今年底至明年啟用，廠房面積倍增仍不敷使用，將持續尋找新的合適設廠地點。

洪麗寗說，總部科技大樓去年簽約今天動工，因應客戶全世界布局，增加產能、自動化、新科技，在台南科學園區、墨西哥蓋新工廠，台北總部也增加員工，蓋新大樓，吸引人才，推動AI建設，讓台北內湖成為AI發展基地。盼新大樓如質、如期、如夢完成，新總部大樓將不只是一棟大樓，而是承載緯穎所有的願景，員工夥伴的家。

台北市長蔣萬安表示，去年6月與緯穎在台北市政府完成地上權簽約儀式，前不久才參加緯創新大樓動土典禮，今天又參加緯穎新建大樓動土典禮，緯穎選擇內湖成為布局全球的起家厝。

蔣萬安指出，掌握市場脈動，布局台北市科技廊帶，從南港到北士科，也包括內湖生活機能的提升，到捷運東環段動工，盼不只解決內湖交通問題，也串接大台北發展，讓台北市持續朝AI發展，建構完整的台北市科技版圖。

緯穎今天在台北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，為2024年5月9日公告取得台北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地地上權案，土地面積共8160.01平方公尺（約2468.4坪），地上權存續期間為60年。緯穎規劃打造地上8層、地下4層的企業總部大樓，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，並以黃金級綠建築與黃金級智慧建築為設計目標，樓地板面積約1萬3182坪。