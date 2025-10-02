童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

美國商務部長盧特尼克日前提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位，對此，和碩（4938）董事長童子賢2日直言，五五分很難做到，主要是因打造半導體產業是一個漫長的過程，像台積電（2330）就花了二十年，才建立起一個完整的上下游生態系。而要在川普任內就展現五五分成果是不可能的事。

童子賢直言，五五分很難做到，第一、台灣晶片產業競爭力是經過幾十年來正確的策略，無數人才跟大量的資金投入，最後還要靠台積電內部的工作人員跟管理階層貢獻智慧才達成的，這是經過多年的努力，才達成今天台灣半導體的成就。

童子賢分析，現在的美國領導人當然是希望在他任內就展現成果，「這個角度看，我覺得五五分是不可能，因為這是一個非常長期的工作。台積電花了很長的時間，可能是超過二十年以上，才建立起一個完整的上下游生態系。」

童子賢認為，「如果美國這邊可以接受人家的勸告，我們應該要呼籲，應該要一步一腳印，沒有說什麼剩下任期三年多，我就要表現政績，基本上這個是選舉考量，是做給他選民看的。」

其次，台灣的產業就是必須站在台灣整體競爭立場思考。「如果五五分對台灣競爭力不利，那我是持反對意見。」