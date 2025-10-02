科科科技宣布與PressPlay戰略整合 進軍海外市場、尋求共同 IPO

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies與台灣知識學習與創作者經濟領導品牌PressPlay 2日宣布進行戰略整合。雙方將在AI技術助攻下，將「音樂的串流互動、知識的深度內容、創作者經濟的擴散力」串成同一條價值鏈，推升海外市場發展，並尋求共同在台灣IPO。

科科科技旗下KKBOX以多媒體影音串流技術為用戶創造美好體驗。藉由自有品牌與服務國際大型企業客戶，累積數據資產與不斷進化的分析能力，結合豐富品牌營運經驗，協助企業成功推動數位轉型。

PressPlay則為台灣首家全方位影響力經濟集團，旗下擁有亞洲領先的線上學習平台PressPlay Academy以及台港最大創作者經紀公司PressPlay Next兩大事業體。PressPlay Academy（PPA）以全台最大流量與課程量居線上學習領導地位，聚合「訂閱專欄 × 影音課程 ×說書服務」，已累積140萬學員，積極拓展日本、 美國，打造可跨國複製、具市場性的課程。PressPlay Next（PPX）作為台港指標性創作者公司，已與超過 60 組頂尖內容創作者簽訂獨家合作，並與12位百萬級粉絲創作者建立長期夥伴關係；以內容廣告、團購、知識課程與品牌事業四大億元級變現引擎。

科科科技與PressPlay雙方整合後將擁有三大綜效亮點，包括擴大第一方會員數據價值，打造「音樂X知識X創作者經濟」價值鏈、深耕日本市場版圖，東亞內容規模化、打造可擴張的成長模式。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，本次整合不僅是資本上的結盟，更是戰略性的布局。以AI串起音樂、知識與創作者，打造一條可衡量、可擴張的成長引擎，攜手為用戶創造更多價值，並為集團營運帶來持續的成長動能。未來將以日本與台灣為雙核心，加速海外市場擴張，並與PressPlay共同推進IPO計畫，展現集團長期可被驗證的商業模式與發展潛力。

