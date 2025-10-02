緯穎新大樓開工 產能仍供不應求

董事長洪麗甯表示，為了因應客戶需求，緯穎（6669）在全球各地如墨西哥廠、南科廠等持續擴充產能，且客戶需求仍持續增長，目前的產能仍是供不應求，未來仍會持續擴充產能，並和母公司緯創（3231）攜手合作推動AI產業發展。

總經理林威遠表示，CSP大廠的AI軍備競賽才剛剛開始，各家都在猛力加大投資，因此AI伺服器訂單持續暢旺，一路延續到明年，後年的部分目前看來也能有不錯的成績，而如此大量的訂單自然導致產能供不應求，即便年底美國廠開始啟用，產能擴增近翻倍之後，仍是不敷使用，因此公司仍持續觀察適合建廠的區域作為備案，其中供電能力將會是關鍵條件。

對於下半年的展望，公司抱持積極樂觀的態度，首先是第3季的營運就已超出預期，目前來看年成長率將會超過200%，AI伺服器出貨將持續放量，且除了ASIC以外，公司也有在GPU產品上進行布局，作為公司新的成長動能。此外，林總經理認為，AI伺服器將會帶動一般伺服器和記憶體的需求，一同成長。