台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台南經濟發展，今天舉行新廠動土典禮，將創造約300個就業機會，對於帶動整體半導體產業鏈的發展具有重大意義。

市府表示，台南已建構完整的半導體產業基地，未來更有無人機及AI等相關產業蓬勃發展，將使台南成為智慧生活產業的重要樞紐，感謝企業投資台南，並承諾市府團隊將全力提供服務，促進企業發展，提升產業競爭力。

經發局表示，台灣高美可科技於今年9月正式取得建照，此次動土後將全面展開廠房擴建與基礎設施強化工程，基地面積約3989坪，而新廠將導入先進生產技術與智慧化設備，以提升產能規模與製程效率，並強化供應鏈韌性，目標於2026年上半年完工，除創造約300個優質就業機會，帶動在地人才就業外，更將吸引上下游材料、設備及服務供應商進駐合作，進而形成產業聚落效應，推升台南在全球半導體設備零組件市場的關鍵地位。

市長黃偉哲表示，誠摯歡迎MiCo集團加碼投資台南，充分展現對台南投資環境的高度肯定，不僅有助於強化台南在全球半導體設備零組件市場的競爭力，更將為台南產業發展注入新動能，成為南部產業布局的重要里程碑。他也感謝高美可科技為台南創造更多就業機會，促進整體經濟發展。

黃偉哲指出，市府團隊未來將持續協助企業排除投資障礙，並加速投資機會的落實，攜手打造更具競爭力的產業生態，同時也期盼高美可科技能善用台南的產業資源與區位優勢，帶動上下游產業鏈協同發展，為台南產業注入正面動能，實現雙贏局面。