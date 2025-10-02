台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地
隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台南經濟發展，今天舉行新廠動土典禮，將創造約300個就業機會，對於帶動整體半導體產業鏈的發展具有重大意義。
市府表示，台南已建構完整的半導體產業基地，未來更有無人機及AI等相關產業蓬勃發展，將使台南成為智慧生活產業的重要樞紐，感謝企業投資台南，並承諾市府團隊將全力提供服務，促進企業發展，提升產業競爭力。
經發局表示，台灣高美可科技於今年9月正式取得建照，此次動土後將全面展開廠房擴建與基礎設施強化工程，基地面積約3989坪，而新廠將導入先進生產技術與智慧化設備，以提升產能規模與製程效率，並強化供應鏈韌性，目標於2026年上半年完工，除創造約300個優質就業機會，帶動在地人才就業外，更將吸引上下游材料、設備及服務供應商進駐合作，進而形成產業聚落效應，推升台南在全球半導體設備零組件市場的關鍵地位。
市長黃偉哲表示，誠摯歡迎MiCo集團加碼投資台南，充分展現對台南投資環境的高度肯定，不僅有助於強化台南在全球半導體設備零組件市場的競爭力，更將為台南產業發展注入新動能，成為南部產業布局的重要里程碑。他也感謝高美可科技為台南創造更多就業機會，促進整體經濟發展。
黃偉哲指出，市府團隊未來將持續協助企業排除投資障礙，並加速投資機會的落實，攜手打造更具競爭力的產業生態，同時也期盼高美可科技能善用台南的產業資源與區位優勢，帶動上下游產業鏈協同發展，為台南產業注入正面動能，實現雙贏局面。
今天市府副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲出席活動，與高美可總經理鍾樹人、漢科系統科技股份有限公司總經理謝清泉、富居開發營造股份有限公司執行長黃憲隆、經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、經濟部產業園區管理局台南分局長曹家文等貴賓共同見證歷史性的一刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言