近八成企業明年準備加碼資安！PwC 報告：AI 成投資首選

PwC發布的《全球數位信任洞察報告2026》指出，全球企業正面臨網路攻擊風險升高，近八成受訪企業表示，未來一年將增加資安預算，其中人工智慧（AI）成為最優先投入項目。報告同時揭露，儘管企業對AI寄予厚望，但缺乏相關知識與技能已成為強化資安防禦的最大阻礙。

這份調查涵蓋72個國家與地區、共3,887位企業高階主管與資訊科技主管。結果顯示，36%的企業將AI列為資安首要投資方向，其次是雲端安全（34%）、網路安全（28%）與資料保護（26%）。其中，近半數的資安主管計畫導入AI威脅獵捕（AI threat hunting），三成以上則關注代理型AI等新工具，顯示AI應用正快速滲透企業資安策略。

然而，AI並非萬靈丹。報告指出，約四分之一企業在過去三年中曾因重大資料外洩事件損失至少100萬美元，大型企業與TMT（科技、媒體、電信）產業的曝險程度尤其高。更值得注意的是，僅有6%的資安主管認為組織在所有領域「非常有能力」抵禦攻擊，供應鏈、舊有系統與連網裝置的防禦能力尤其薄弱。

人才缺口進一步加劇了挑戰。50%的受訪者坦言，缺乏將AI應用於資安防禦的知識；41%則表示團隊技能不足，導致企業在落實AI防禦時舉步維艱。即便如此，企業仍積極投入資源，包括採用AI與機器學習工具（53%）、推動安全自動化（48%）、整合資安工具（47%）與加強內部培訓（47%）。

PwC Taiwan數位資訊長暨資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞指出，新興科技正快速改變全球資安版圖，企業必須讓資安長（CISO）在決策桌上占有一席之地，將資安納入經營核心。

張晉瑞強調，投資資安不僅是因應，更是預判，企業應優先強化AI與資安技能培訓，建立能被查核與擴展的治理制度，才能將AI創新轉化為長期競爭力。

隨著AI與量子運算等新興技術持續演進，PwC提醒，企業必須從董事會到資安團隊全面落實「負責任的AI」，從單點防禦轉向系統化治理，才能在數位風險日益複雜的時代中維持韌性與領先地位。