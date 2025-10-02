緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市內湖落腳的重要時刻。蔣萬安表示，去年6月市府與緯穎完成地上權簽約後，即高度期待今日的動土典禮，對臺北產業發展別具意義。

蔣萬安指出，緯穎科技持續展現亮眼成績，顯示其在市場掌握、技術研發與產能上保持領先。北市府也將全力協助，讓設於內湖的總部成為緯穎布局全球的「起家厝」。

此外，臺北市正積極建構科技廊帶，從南港生技產業發展，串連內湖科技園區，一直到北士科園區，形成完整的Tech Cluster。同時，北市府持續提升內湖地區的生活機能與交通建設，捷運東環段已於去年底開工，將串聯大臺北地區，未來將有效紓解內湖交通，完善基北北桃生活圈。

蔣萬安強調，緯穎總部大樓落成後，除將提供優質工作機會，吸引專業人才，也將發揮產業群聚效應，推動臺北朝向AI產業發展目標前進，進一步提升臺北在全球科技版圖的影響力與競爭力。

最後，蔣萬安強調，緯穎落腳臺北不僅是北市的驕傲，更是市民的共同榮耀與福祉，期待其帶動更多優質企業進駐臺北，發揮火車頭效應。