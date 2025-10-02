快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安（右）2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技董事長洪麗寗（左）。圖／台北市政府
臺北市長蔣萬安（右）2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技董事長洪麗寗（左）。圖／台北市政府

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市內湖落腳的重要時刻。蔣萬安表示，去年6月市府與緯穎完成地上權簽約後，即高度期待今日的動土典禮，對臺北產業發展別具意義。

蔣萬安指出，緯穎科技持續展現亮眼成績，顯示其在市場掌握、技術研發與產能上保持領先。北市府也將全力協助，讓設於內湖的總部成為緯穎布局全球的「起家厝」。

此外，臺北市正積極建構科技廊帶，從南港生技產業發展，串連內湖科技園區，一直到北士科園區，形成完整的Tech Cluster。同時，北市府持續提升內湖地區的生活機能與交通建設，捷運東環段已於去年底開工，將串聯大臺北地區，未來將有效紓解內湖交通，完善基北北桃生活圈。

蔣萬安強調，緯穎總部大樓落成後，除將提供優質工作機會，吸引專業人才，也將發揮產業群聚效應，推動臺北朝向AI產業發展目標前進，進一步提升臺北在全球科技版圖的影響力與競爭力。

最後，蔣萬安強調，緯穎落腳臺北不僅是北市的驕傲，更是市民的共同榮耀與福祉，期待其帶動更多優質企業進駐臺北，發揮火車頭效應。

緯穎 蔣萬安 總部

延伸閱讀

全台首座「地景式」抽水站動土 民眾可上瞭望台看觀音山落日

影／輝達台灣總部新北市接棒？蔣萬安：與輝達保持密切聯繫

苗博雅、吳怡農是2026市長選舉對手？ 蔣萬安表態了

蔣萬安：打造運動之都 北市115年體育預算增5億元

相關新聞

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%...

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在市議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。