快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

台灣大攜諾基亞、高通 完成 5G-A 驗證 上傳速度提升三成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）攜手高通技術公司（Qualcomm Technologies）與諾基亞（Nokia）採用高通技術公司最新一代 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 行動平台，搭配諾基亞 AirScale 5G 基地台設備，完成全台首例「5G Advanced上行發射切換（UL Tx Switching）」技術驗證。

台灣大表示，實測顯示，上傳速率由200Mbps躍升至260Mbps，效能提升達30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，為5G-A應用樹立新標竿。

台灣大指出，本次驗證在台灣大3.5GHz TDD 與700MHz FDD的5G雙頻段環境下進行，技術團隊利用UL Tx Switching，在3.5GHz頻段執行下行時，能智慧切換至700MHz頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

台灣大技術長揭朝華表示，過去5G發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用。

然而，隨著生成式AI、AR/VR互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴展，高效且穩定的上行連結已成為5G不可或缺的關鍵能力。

揭朝華表示，台灣大率先驗證SA UL Tx Switching技術，依據應用特性與即時網路狀況智慧調配TDD與FDD資源，大幅提升頻寬利用效率，更讓用戶在上傳照片、影片、雲端備份或體驗XR應用時，享受媲美下載速度的卓越上傳效能。

揭朝華強調，此次技術驗證具里程碑意義，有效回應AI與XR應用對上行頻寬的嚴峻挑戰，也象徵台灣5G產業發展邁向5G Advanced的關鍵轉捩點，台灣大將持續深化技術研發投入，為用戶實現更即時、更沉浸的行動通訊體驗。

5G 台灣大哥大 諾基亞

延伸閱讀

台灣大揪伴催動資安服務 攜手精誠旗下智慧資安科技

台灣大強攻智慧移動

台灣大投資智寶將登錄興櫃 未來跨界合作擴大ACG生態圈

電信8月獲利王換人坐 台灣大靠什麼賺贏老大哥中華電信？

相關新聞

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

緯穎總部落腳內湖 蔣萬安盼更多優質企業進駐台北

臺北市長蔣萬安2日出席「緯穎總部大樓開工動土典禮」，與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗及各界貴賓共同見證企業總部在臺北市...

傳聯電要求供應商明年降價逾15% 估耗材廠首當其衝

晶圓代工廠聯電傳出要求供應商明年起降價15%以上，聯電對此並不評論，市場評估矽晶圓、光罩、特氣及研磨相關耗材廠商將首當其...

台南增投資新亮點 高美可科技斥資18億蓋新廠打造半導體基地

隸屬於韓國MiCo集團的高美可科技，長期深耕半導體領域，並看好台南的產業優勢，斥資18億元在台南產業園區興建廠房，擴增台...

台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%...

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在市議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。