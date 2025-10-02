台灣大攜諾基亞、高通 完成 5G-A 驗證 上傳速度提升三成

台灣大哥大（3045）攜手高通技術公司（Qualcomm Technologies）與諾基亞（Nokia）採用高通技術公司最新一代 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 行動平台，搭配諾基亞 AirScale 5G 基地台設備，完成全台首例「5G Advanced上行發射切換（UL Tx Switching）」技術驗證。

台灣大表示，實測顯示，上傳速率由200Mbps躍升至260Mbps，效能提升達30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，為5G-A應用樹立新標竿。

台灣大指出，本次驗證在台灣大3.5GHz TDD 與700MHz FDD的5G雙頻段環境下進行，技術團隊利用UL Tx Switching，在3.5GHz頻段執行下行時，能智慧切換至700MHz頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

台灣大技術長揭朝華表示，過去5G發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用。

然而，隨著生成式AI、AR/VR互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴展，高效且穩定的上行連結已成為5G不可或缺的關鍵能力。

揭朝華表示，台灣大率先驗證SA UL Tx Switching技術，依據應用特性與即時網路狀況智慧調配TDD與FDD資源，大幅提升頻寬利用效率，更讓用戶在上傳照片、影片、雲端備份或體驗XR應用時，享受媲美下載速度的卓越上傳效能。

揭朝華強調，此次技術驗證具里程碑意義，有效回應AI與XR應用對上行頻寬的嚴峻挑戰，也象徵台灣5G產業發展邁向5G Advanced的關鍵轉捩點，台灣大將持續深化技術研發投入，為用戶實現更即時、更沉浸的行動通訊體驗。