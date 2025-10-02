快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

新光三越南西館單日衝5億元 吳東昇、吳昕陽齊助陣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越南西館周年慶2日開跑，執行副總吳昕昌（左起）、董事長吳東昇、副董事長吳昕陽。侯思蘋/攝影
新光三越南西館周年慶2日開跑，執行副總吳昕昌（左起）、董事長吳東昇、副董事長吳昕陽。侯思蘋/攝影

「百貨周年慶風向球」新光三越南西館2日周年慶正式開跑，新光三越董事長吳東昇、副董事長吳昕陽到場喊「旗開得勝」助陣。南西館首日業績拚5億元，年增0.5%，南西館周年慶檔期目標業績衝20.8億元，成長1%。

吳東昇表示，最近台南小北門店開幕、台中店復業，走過了新的歷程、也是一個新的開始，現在正值周年慶，之後還有全新的men’s館開幕，新光三越會有很多精彩的東西出來。

吳昕陽表示，期待政府普發現金一萬元，為周年慶注入一股強心劑。

提到周年慶的購物清單，吳東昇笑說，已經鎖定好3C產品，想要補貨最新的蘋果耳機，雖然舊的也好用，但新的功用多，就算公務繁忙也可以使用。

新光三越表示，今年網路發酵的程度較高，民眾在線上預購的筆數增加，再加上周慶首日在平日，使得現場排隊人流較少，但仍有信心來店數能再衝高。

新光三越表示，最看好化妝品、家用業種，以目前預購狀況來看，都有兩位數成長。

新光三越周年慶期間推出最強回饋，搭配銀行加碼優惠與分店專屬回饋，南西店於10月2日至10月19日，會員憑50點即可參加抽iPhone 17。

此外，首日推出家電消費滿萬元即可回饋1萬點活動，相當於10%點數回饋。

周年慶 新光三越 董事長 吳昕陽 吳東昇

延伸閱讀

新光三越周年慶第一天群喊「南西尚勇」激情開場 首日業績要衝5億

周年慶晴雨表 新光三越南西店首日業績挑戰5億元

新光三越復業「禁排令」奏功交通變順暢 盧秀燕：挑戰更大滾動檢討

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

相關新聞

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在市議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不...

台積電嘉義先進封裝廠工安事故頻傳已2死 第3季裝機進度恐延宕

台積電嘉義先進封裝廠自5月動工以來，接連發生工安意外，至今累計6起事故，已造成2人不幸身亡。昨日又傳出1名工人疑似進行電...

影／緯穎總部大樓動土 洪麗寗：2026相當樂觀

緯穎總部大樓新建工程，今天在台北市內湖區石潭路開工動土，台北市長蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗等人出席典禮。緯穎規畫於此打...

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%...

緯穎總部大樓新建工程今天動土 看好 AI 產業發展

緯穎（6669）2日於臺北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，由董事長暨策略長洪麗寗親自主持，臺北市市長蔣萬安等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。