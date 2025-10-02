台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%

快訊

台積電今（2日）股價創盤中歷史新高1,370元。路透

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%。

同時，客戶正加速採用2奈米甚至更先進製程，以改善能耗。據摩根士丹利調查，蘋果明年的iPhone 18系列可望導入2奈米，輝達（NVIDIA）新世代GPU「Feynman」則可能在2028年採用A16製程。

摩根士丹利將台積電2026、2027年每股盈餘預測分別上調10%和14.8%，反映AI需求和漲價帶來的營收動能，並已將台積電目標價由1,388元調高至1,588元。台積電周四股價報1,365元。

