台積電3奈米將供應吃緊 摩根士丹利看好明年漲價至少5%
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，台積電（2330）明年可能因供應吃緊，將3奈米晶圓價格至少調漲5%。
同時，客戶正加速採用2奈米甚至更先進製程，以改善能耗。據摩根士丹利調查，蘋果明年的iPhone 18系列可望導入2奈米，輝達（NVIDIA）新世代GPU「Feynman」則可能在2028年採用A16製程。
摩根士丹利將台積電2026、2027年每股盈餘預測分別上調10%和14.8%，反映AI需求和漲價帶來的營收動能，並已將台積電目標價由1,388元調高至1,588元。台積電周四股價報1,365元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言