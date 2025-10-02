台灣高美可科技台南新廠動土 建構半導體新基地
台灣高美可科技在台南產業園區新建廠房今天動土，將斥資新台幣18億元建構半導體新基地，擴增產能，預定明年上半年完工。
台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，台灣高美可科技今年9月取得建照，動土後將全面展開廠房擴建與基礎設施強化工程，基地面積3989坪。
台灣高美可科技新廠將導入先進生產技術與智慧化設備，提升產能規模與製程效率，強化供應鏈韌性，完工後將創造約300個就業機會，並吸引上下游材料、設備及服務供應商進駐合作，進而形成產業聚落效應。
經發局表示，台灣高美可科技隸屬韓國MiCo集團，長期深耕半導體領域，集團1996年成立後，持續在半導體、能源與環境、人工智慧等產業累積影響力。
