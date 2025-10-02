快訊

美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供

美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在市議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不能高於周邊機械類等競爭國家；另台積電中科二期原擬今年底開工，是否延期？中科管理局說，第四季開工期程不變，若天候允許，最快十月動工。

行政院副院長鄭麗君日前赴美磋商關稅議題昨返台，對美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，她正面回應，我方從未提出這項承諾，也絕不會答應這樣的條件，談判小組會審慎以對。

台中市議員劉士州今早在議會質詢，關心此議題，市長盧秀燕答詢表示，談判底限應不能高於周邊及競爭的國家，中部是台美關稅海嘯第一 排，公布的稅率主要針對的品項幾乎都在中部縣市區塊。

劉士州擔心台積電台中廠計畫是否生變？盧秀燕說，台積電在台中一期有三廠、二期計畫開四廠，能不能如期開工有待業主（台積電）公布，原計畫年底前開工。

中科管理局說明，台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案期程不變，預計在第四季開工，目前配合開工的先期水保工程設施已進入最後階段，若在天候允許，最快有機會在今年十月動工。

台中市長盧秀燕說，中部產業是台美關稅海嘯第一排，盼中央與美談判帶來好消息，底限是稅率不能比周遭及競爭國家高。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，中部產業是台美關稅海嘯第一排，盼中央與美談判帶來好消息，底限是稅率不能比周遭及競爭國家高。記者陳秋雲／攝影

台積電 美國商務部 中科

