聽新聞
0:00 / 0:00
美台晶片「五五分」恐台積電中科二期生變？中科管理局說話了
美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在市議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不能高於周邊機械類等競爭國家；另台積電中科二期原擬今年底開工，是否延期？中科管理局說，第四季開工期程不變，若天候允許，最快十月動工。
行政院副院長鄭麗君日前赴美磋商關稅議題昨返台，對美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，她正面回應，我方從未提出這項承諾，也絕不會答應這樣的條件，談判小組會審慎以對。
台中市議員劉士州今早在議會質詢，關心此議題，市長盧秀燕答詢表示，談判底限應不能高於周邊及競爭的國家，中部是台美關稅海嘯第一 排，公布的稅率主要針對的品項幾乎都在中部縣市區塊。
劉士州擔心台積電台中廠計畫是否生變？盧秀燕說，台積電在台中一期有三廠、二期計畫開四廠，能不能如期開工有待業主（台積電）公布，原計畫年底前開工。
中科管理局說明，台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案期程不變，預計在第四季開工，目前配合開工的先期水保工程設施已進入最後階段，若在天候允許，最快有機會在今年十月動工。
