影／緯穎總部大樓動土 洪麗寗：2026相當樂觀

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
緯穎總部大樓新建工程，今天在台北市內湖區石潭路開工動土，台北市長蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗等人出席典禮。緯穎規畫於此打造地上8層、地下4層的企業總部大樓。

緯穎科技董事長洪麗寗致詞時向市長蔣萬安喊話，指出AI需求太大還需要更多空間。蔣萬安承諾會盡最大努力打造科技廊帶。緯穎總經理林威遠受訪時表示，所有的客戶都在加大投資力道「我很難不樂觀」。洪麗寗說2026年相當樂觀，「不只我們公司好，整個產業大家都很好」。

洪麗寗表示，第三季業績漲很大是ASIC的伺服器，所以占比也變很高，「但是我想長期走下去，明年我們不會只有在ASIC，我們也會在其他像是GPU方面有所發展，請大家期待」。

緯穎總部大樓新建工程，今天在台北市內湖區石潭路開工動土，台北市長蔣萬安（中）與緯穎科技董事長洪麗寗（右二）等人出席典禮。緯穎規畫於此打造地上8層、地下4層的企業總部大樓。。記者林澔一／攝影
緯穎科技董事長洪麗寗與台北市長蔣萬安握手致意。記者林澔一／攝影
