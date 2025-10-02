影／緯穎總部大樓動土 洪麗寗：2026相當樂觀

緯穎總部大樓新建工程，今天在台北市內湖區石潭路開工動土，台北市長蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗等人出席典禮。緯穎規畫於此打造地上8層、地下4層的企業總部大樓。

緯穎科技董事長洪麗寗致詞時向市長蔣萬安喊話，指出AI需求太大還需要更多空間。蔣萬安承諾會盡最大努力打造科技廊帶。緯穎總經理林威遠受訪時表示，所有的客戶都在加大投資力道「我很難不樂觀」。洪麗寗說2026年相當樂觀，「不只我們公司好，整個產業大家都很好」。