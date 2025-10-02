影／緯穎總部大樓動土 洪麗寗：2026相當樂觀
緯穎總部大樓新建工程，今天在台北市內湖區石潭路開工動土，台北市長蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗等人出席典禮。緯穎規畫於此打造地上8層、地下4層的企業總部大樓。
緯穎科技董事長洪麗寗致詞時向市長蔣萬安喊話，指出AI需求太大還需要更多空間。蔣萬安承諾會盡最大努力打造科技廊帶。緯穎總經理林威遠受訪時表示，所有的客戶都在加大投資力道「我很難不樂觀」。洪麗寗說2026年相當樂觀，「不只我們公司好，整個產業大家都很好」。
洪麗寗表示，第三季業績漲很大是ASIC的伺服器，所以占比也變很高，「但是我想長期走下去，明年我們不會只有在ASIC，我們也會在其他像是GPU方面有所發展，請大家期待」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言