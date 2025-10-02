快訊

緯穎科技總部大樓2日開工動土 推動 AI 產業發展

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導
緯穎總部大樓開工動土典禮現場。記者秦鈺翔／攝影
緯穎（6669）2日於臺北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，由董事長暨策略長洪麗寗親自主持，臺北市市長蔣萬安等多位貴賓與產業先進蒞臨共襄盛舉。今日完成動土後，工程將依計畫推進，預計於118年完工。

本次新建工程基地，為公司於2024年5月9日公告取得臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地地上權案（基地二），土地面積共8,160.01平方公尺（約2,468.4坪），地上權存續期間為60年。緯穎規劃於此打造地上八層、地下四層的企業總部大樓，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，並以黃金級綠建築與黃金級智慧建築為設計目標，樓地板面積約13,182坪。

緯穎長期專注於雲端資料中心IT基礎設備發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，持續投入雲端運算、人工智慧相關之先進運算與冷卻技術研發，為全球客戶提供最佳化整體使用成本與更高能源效率的解決方案。

緯穎新總部大樓落成後，不僅將為同仁提供更優質的辦公環境，滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也期望能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。公司未來亦將持續與母公司緯創（3231）攜手合作，積極投入AI人工智慧領域，共同推動內湖地區的AI產業發展。

