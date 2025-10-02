振樺電砸3億元投資中美萬泰科技 為瑞傳重新 IPO 鋪路

工業電腦廠振樺電（8114）展開新一波投資併購，旗下子公司瑞傳科技公告取得中美萬泰科技公司股權，交易總金額近3億元，預計本次交易完成後，瑞傳將累計持有41%中美萬泰股權。業界猜測，瑞傳此時取得中美萬泰股權，應是為了重新掛牌IPO，所做的結構調整之一。

瑞傳科技投資中美萬泰，以每單位價格27.8元，交易數量10,764,000股，交易總金額達2.99億元。

迄目前為止，瑞傳科技累積持有41%中美萬泰股票。瑞傳科技指出，預計取得該公司股權比例41%，將視取得該公司新股情況，不足之股數向股東取得已發行股數。

根據公開資料顯示，中美萬泰為台灣醫療和工業電腦製造廠，擁有自主設計研發和開發觸控平板電腦，包含工業級、醫療級、食品級、防爆等高設計含量電腦，透過自主設計及整合供應鏈，提供適用於醫療、工控等相關行業應用。

中美萬泰除了定位在設計和製造服務者之外，中美萬泰更積極與全球領先的系統方案解決商和垂直應用代銷商合作，累積多年各種專業應用的寶貴專業領域知識，尤其是醫療解決方案，服務全球市場。

瑞傳目前大股東除振樺電外，也包含華碩（2357）集團，而在宏碁（2353）集團入主振樺電後，公司也設定將瑞傳重新IPO掛牌的目標，預計在半年到一年之內可望完成瑞傳上市櫃的調整。

業界猜測，瑞傳此時取得中美萬泰股權，應是為了重新掛牌IPO，所做的結構調整之一。