降息循環+AI 商機雙引擎 美股成長動能旺

永豐投信研究團隊表示，美股基本面穩健，企業獲利動能持續增強。雖然當前估值偏高，但在政策寬鬆、AI需求爆發與消費動能支持下，仍具備再創新高的潛力。尤其是科技產業受惠於AI與雲端運算，金融業因利率環境改善獲利動能回升，醫療保健則受惠創新藥物研發與人口老化趨勢而持續增長，均為長期投資的核心題材。

在科技領域，AI浪潮持續推升市場熱度，輝達（NVIDIA）、微軟與蘋果等巨頭透過創新產品與技術，持續帶動美股結構性上漲趨勢。近期美國半導體產業更成焦點，輝達宣布收購英特爾普通股，並展開資料中心與個人電腦產品的多代合作計畫，強化雙方在AI與高效能運算的布局。

在當前市場環境下，永豐投信建議投資人透過永豐美國500大ETF（00858），參與美國頂尖企業的長期成長。這檔ETF涵蓋輝達、微軟、蘋果、亞馬遜與Meta等科技巨頭，一次性捕捉AI熱潮與數位轉型帶動的結構性成長機遇。

永豐投信分析指出，00858具備多元化的投資標的，有效分散單一個股風險，提供簡單高效的投資管道，特別適合採取定期定額策略。這種方式不僅幫助投資人靈活布局，還能長期累積報酬。在全球資金環境逐步寬鬆、AI需求持續火熱的背景下，00858成為投資人掌握美股成長動能的首選工具。