降息循環+AI 商機雙引擎 美股成長動能旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投信研究團隊表示，美股基本面穩健，企業獲利動能持續增強。雖然當前估值偏高，但在政策寬鬆、AI需求爆發與消費動能支持下，仍具備再創新高的潛力。尤其是科技產業受惠於AI與雲端運算，金融業因利率環境改善獲利動能回升，醫療保健則受惠創新藥物研發與人口老化趨勢而持續增長，均為長期投資的核心題材。

在科技領域，AI浪潮持續推升市場熱度，輝達（NVIDIA）、微軟與蘋果等巨頭透過創新產品與技術，持續帶動美股結構性上漲趨勢。近期美國半導體產業更成焦點，輝達宣布收購英特爾普通股，並展開資料中心與個人電腦產品的多代合作計畫，強化雙方在AI與高效能運算的布局。

在當前市場環境下，永豐投信建議投資人透過永豐美國500大ETF（00858），參與美國頂尖企業的長期成長。這檔ETF涵蓋輝達、微軟、蘋果、亞馬遜與Meta等科技巨頭，一次性捕捉AI熱潮與數位轉型帶動的結構性成長機遇。

永豐投信分析指出，00858具備多元化的投資標的，有效分散單一個股風險，提供簡單高效的投資管道，特別適合採取定期定額策略。這種方式不僅幫助投資人靈活布局，還能長期累積報酬。在全球資金環境逐步寬鬆、AI需求持續火熱的背景下，00858成為投資人掌握美股成長動能的首選工具。

台積電嘉義先進封裝廠工安事故頻傳已2死 第3季裝機進度恐延宕

台積電嘉義先進封裝廠自5月動工以來，接連發生工安意外，至今累計6起事故，已造成2人不幸身亡。昨日又傳出1名工人疑似進行電...

緯穎科技總部大樓2日開工動土 推動 AI 產業發展

緯穎（6669）2日於臺北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，由董事長暨策略長洪麗寗親自主持，臺北市市長蔣萬安等...

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

緯穎總部大樓新建工程今天動土 看好 AI 產業發展

緯穎（6669）2日於臺北市內湖區潭美段舉行總部大樓新建工程動土典禮，由董事長暨策略長洪麗寗親自主持，臺北市市長蔣萬安等...

蘋果折疊機 鴻海、新日興助攻

蘋果首款折疊iPhone最快明年問世，業界傳出，蘋果已要求最大組裝夥伴鴻海，以及折疊iPhone最關鍵的軸承元件供應商新...

美國半導體大展 台積、日月光參與

美國半導體業年度重量級大展SEMICON West今年首度轉往亞利桑那州舉辦，凸顯亞利桑那州已成為美國半導體重鎮。今年S...

