美科技巨頭擴大布局 台股 AI 供應鏈動能強

野村投信表示，台股中長期仍具多項結構性利多支撐，包括AI伺服器出貨進入高峰、台積電（2330）CoWoS擴產、以及美國科技資本支出持續成長，科技股基本面穩健。回檔反而提供逢低布局機會，建議投資人聚焦具成長動能的AI科技與轉機族群。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）游景德表示，近期市場聚焦在輝達宣布斥資50億美元入股Intel，雙方將合作開發客製化的x86架構CPU，這項合作也讓部分投資人擔心是否會動搖台積電的代工地位，但實際上不需要太過憂慮此事，因為輝達本身並不具備晶圓代工的能力，AI晶片仍仰賴台積電的先進製程來生產，而Intel雖然有自己的產能，但在良率上與台積電仍有明顯落差，以目前台積電營運成長動能主要來自於高階晶圓代工來看，此事件對台積電的實際影響應有限。

觀察策略的角度，這筆投資更像是輝達想進一步擴大在AI生態系的布局，畢竟Intel CPU的 x86架構至今仍是PC與傳統伺服器的主流，市占率高達八至九成，若輝達能成功整合x86架構CPU與其自家的RTX GPU，並應用於新一代高效能PC或伺服器解決方案，對輝達擴大在邊緣AI的影響力那是百利而無一害。而對台股而言，無論是高效能PC還是結合Intel處理器的伺服器解決方案，背後代工的仍是台廠供應鏈，包括ODM的廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317），相關零組件的欣興（3037）、南電（8046）、台達電（2308）等，預計有望增添營運動能。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步表示，從資金面觀察，值得留意的是融資餘額的回升，4月時受關稅戰影響一度大幅下滑至2,088億元，但近期隨著市場信心回溫，台股頻創新高，截至9月24日融資餘額已回升至2,746億元。然而目前融資水準距離歷史高點還有500億元的空間，也意味著台股大盤雖已先行創下新高，但在未來內資仍有加碼空間的情況下，配合外資已隨著美國科技股利多頻傳也開始回補台股，未來台灣加權股價指數在資金推升下，可望獲得進一步上漲動能。

整體來看，游景德指出，今年初市場一度擔心「AI投資是否會放緩」，但隨著輝達擴大布局、供應鏈需求回溫，這個疑慮已被徹底打破，從美股到台股，AI已從短期題材轉變為長期趨勢，而台股正好擁有完整的供應鏈，從晶圓代工到散熱零組件皆可受惠。目前融資餘額尚未過熱、指數仍有上行空間，加上AI族群重回資金焦點，未來若適逢大盤出現回檔，正是投資人重新布局、聚焦AI主軸的好時機。

野村投信表示，主動式ETF由專業經理人依據基本面、產業趨勢與市場動態進行即時選股與調整，具備更高的靈活性與應變能力。尤其在AI、半導體、機器人等創新科技題材快速演化之際，主動式ETF可靈活布局，把握成長股的市場契機，追求報酬動能，對長期投資人更具吸引力。在高波動與選股難度提升的市場中，主動式ETF是當前投資人值得考慮的投資商品。