國泰技術雙主軸系列活動 2025國泰金控技術年會10月20日登場

國泰金控近年積極推動數位轉型與科技創新，今年特別規劃「國泰技術雙主軸」系列活動，深化金融科技領域的產官學交流，亦打造更大規模的技術交流平台。全新首推「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」甫於9月24日圓滿落幕；緊接著第二波「2025國泰金控技術年會（Cathay Technology Conference）」將於10月20日盛大舉行。

「國泰金控技術年會」6年來累計參與人數突破1.5萬次，自開辦以來，於年會上公開重大技術革新與策略，包括發表生成式AI技術發展框架GAIA、啟動集團系統上雲計畫、發布《區塊鏈聯盟自律公約》等，引領金融界邁向數位新未來，是台灣金融科技領域最具指標性的年度盛會。

本屆技術年會聚焦三大核心議題，包括「GenAI創新應用與AI Agent」、「雲原生技術與開源管理」及「科技治理」。延續去年公開的「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」，今年將在會中首度發表支援AI Agent技術框架的「GAIA 2.0」，並進一步展現以AI Agent為基礎推動台灣金融Agent生態圈的布局與願景。

不只AI，國泰金控以雲端布局作為推進集團資訊與數據架構現代化的關鍵策略，5年來已完成百套應用系統搬遷上雲的成果，會中也將首次公開「集團雲端優先（Cloud First）策略與方法論」，並解析如何運用AI融入雲端架構師的工作流程，打造可協作、可治理、可審計的架構師團隊，提升雲端架構交付效率，原先以週為單位的時程，大幅縮短至小時級。

本屆國泰金控技術年會重磅邀請到兩位國際級技術專家帶來專題演講。上午場由NVIDIA資深解決方案架構師李正匡博士，解析AI-Q Blueprint如何協助企業建構可串連多元資料與工具的AI 智能代理介面；下午場則邀請雲端原生運算基金會（Cloud Native Computing Foundation, CNCF）技術長Chris Aniszczyk，完整剖析AI時代下雲原生基礎架構的發展，協助台灣雲端開發者接軌國際最新雲端技術趨勢。

除專題演講外，本屆技術年會亦安排兩場高峰對談。首場對談聚焦GenAI浪潮下的職場與人才挑戰，邀請微軟台灣研發中心總經理張仁炯、IBM台灣人才轉型顧問服務副總經理李怡箴，分享企業在AI浪潮下的人才培育與組織調適經驗；第二場則由鴻海科技集團亞灣超算股份有限公司執行長姚延宗、政大金融科技研究中心主任王儷玲，深入探討台灣大型語言模型落地產業應用的實務挑戰與潛在革新機會。

國泰金控自去年技術年會首度發表「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」，並提出AI即服務（AI as a Service, AIaaS）策略後，今年更於5月宣布攜手國際AI巨頭NVIDIA打造金融AI Agent，展現國泰在AI技術領域的領先布局。本屆技術年會將延續此基礎，透過實例分享AI在金融場景的實際應用成效。

「2025國泰金控技術年會」即日起至10月16日開放報名，並將於10月20日於台北101獨一文創隆重登場，同步開放線上直播報名，歡迎產官學各界先進共襄盛舉，一同深入掌握AI與雲端發展趨勢，洞察金融科技產業的最新脈動。國泰金控技術年會報名網站：https://cathayholdings.info/4nXmyje