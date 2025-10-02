台積電嘉義先進封裝廠工安事故頻傳已2死 第3季裝機進度恐延宕

台積電嘉義先進封裝廠自5月動工以來，接連發生工安意外，至今累計6起事故，已造成2人不幸身亡。昨日又傳出1名工人疑似進行電力工程施工時，遭2萬伏特高壓電擊送醫。雖然送醫時意識清醒，目前仍在醫院治療觀察，但頻傳的工安事件，已讓外界憂心廠區能否如期在第3季完成首座先進封裝廠裝機。

嘉縣府經發處指出，受近期颱風風災與多起工安意外影響，工程進度確實受到拖延，台積電嘉義先進封裝廠在第三季內完成裝機的計畫難度增加，目前仍持續申請進度並準備使用執照申請事宜。南科管理局也表示，至今尚未收到台積電嘉義先進封裝廠使用執照申請，何時完工裝機生產，要由台積電說明。

人力規畫部分，台積電已完成嘉義廠作業員工招募，並舉辦員工說明會，為未來投產預做準備。縣長翁章梁在議會施政報告中提到，嘉科園區第一期工程規畫第3季完成首座先進封裝廠裝機，第2座預計2026年完工。不過隨著工安事故頻傳，外界普遍預期時程可能延後。台積電董事長魏哲家之前在股東事會上，對於工安事故公開致歉，強調「生命無價」，若在安全管理上有不足之處，他代表公司向社會及員工致歉，並重申台積電不僅追求營收，更要履行社會責任。