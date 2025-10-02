台灣汽車供應鏈大結盟！范炘：台廠天時地利人和優勢僅三至五年

電電公會車輛整合聯盟顧問范炘1日指出，由於中國大陸汽車產業鏈快速發展，AI正使汽車產業發展進入拐點，台灣產業有天時地利人和，但只有3～5年時間，把握機會快速行動，台灣應跨機構產學界合組移動平台聯盟 （mobility platform alliance），避免各自為政。

經濟部促AI Automotive產業大聯盟成軍，台灣車輛移動研發聯盟（TARC）與電電公會（TEEMA）1日舉行「AI Automotive產業大聯盟」啟動儀式，將集結車輛中心、工研院、金屬中心、中科院、資策會及產業夥伴共組AI車電平台，推動臺灣自主智慧車電生態系。

范炘以「全球人工智慧、供應鏈重整與地緣政治衝擊下，台灣智慧移動載具科技產業的國際競合機遇」為主題演講，他表示，地緣政治和貿易戰帶來的高度不確定性，全球供應鏈已經瓦解，形成區域性、碎片化的生態系統，這為台灣公司帶來探索新機會的門檻，電電公會約一半成員有布局汽車產業，他認為，此時台灣汽車產業鏈具備天時地利人和，但只剩3～5年時間。

因為北美在先進電子產品供應鏈方面並不完整，又不希望中國大陸業者進入，包括台灣在內的非中企業取得填補空缺的機會（地利），目前的「天時」是由AI驅動，由於AI的進展，預計未來20年內，電動車 （EV）、自動駕駛車 （AV）、空中移動載具 （Air Mobilities）、機器人、AI軟體、半導體和先進電子產品將形成數兆美元的市場，並實現兩位數的增長，光汽車產業，L4發展將因AI在今年出現轉折。

人和則是在關鍵策略上，建議台灣應該基於電子、半導體和長期IT產業基礎，反向滲透國際科技巨頭供應鏈，目前台廠占比還不高，其次，他建議應該積極做國際併購，因為台灣企業無法擁有所有資源，自行研發速度太慢，需要透過合作加快實現目標，另外應加大招募國際人才幅度，創造活力感高的創業投資環境。

ICT與汽車業合作打造AI應用平台

車輛中心董事長王正健指出，未來會推動ICT企業進入汽車產業，合作層次升級，包括智慧座艙系統 （Smart Cockpit Systems）及自動駕駛系統 （Autonomous Driving Systems）合作層次與升級，從過去的測試（測試）提升到研發（研發），合作範圍同時涵蓋了軟體供應體。

業者大合作打群架，台灣車輛研究測試中心（ARTC）目前約有40%的研究案例來自ICT產業，中心人員表示，未來會更加強合作，而業界也期望在中華汽車（2204）的全新電動商用車專用平台ET35上開發「AI應用平台」：將AI 相關功能（例如ADAS、數位服務、診斷服務）整合到車輛上進行測試與實現，藉此培養具備量產能力的供應商。

范炘指出，移動載具的發展焦點正從軟體驅動汽車 （SDV） 迅速轉向AI驅動汽車 （AIDV），機會龐大，台灣具有一些優勢，但不快速趕上就會面對各國跳進來的競爭。

他認為台灣只有3~5年時間，如果再浪費時間，什麼都不做，就什麼都不會發生。他解釋，2008～2009年金融危機時期，他曾提醒多家公司，現在是好時機去歐洲併購，但台灣什麼也沒發生，但中國公司紛紛去歐洲併購買下入場券，立刻進入汽車產業，雖然最後只有一半人成功，剩下的失敗，但存活下來的已經壯大，所以現在正是時候。