聯電傳要求供應商降價

市場昨（1）日流傳一封聯電（2303）發給供應商的通知信，強調因國際政經局勢劇烈變動，已對聯電營運成本與競爭力造成重大壓力，為嚴控成本，要求供應商一個月內提出「具體且可執行的降價方案、且降幅須高於15%」，2026年元旦起生效。

聯電發言系統昨天不評論相關消息。

根據業界流出的文件，聯電以「聯電致供應商—降價通知」為題，由資材處主管署名，向供應鏈發出要求降價的信件。信件開頭感謝供應商長期以來對聯電的支持與配合，強調協力廠在產品品質和交期上的堅持，對聯電穩定供應鏈、維持客戶信任極為關鍵。

信中提到，除了品質和交期，聯電認為成本同樣至關重要。近期國際政經局勢的劇烈變動，已對聯電營運成本及競爭力造成重大壓力。

信中指出，外在因素的快速變化，使聯電在成本控管上面臨更嚴峻的挑戰，因此對於成本突破的需求也更加迫切，以因應並維持公司的競爭力。聯電並觀察到產業龍頭針對供應鏈啟動類似的要求，公開資訊與媒體亦有廣泛報導。顯示降價是業界普遍的共識與趨勢。

信中末段指出，為了持續保持全球市場的領先地位，並保障供應商群體的長期利益，聯電必須立即推動成本優化措施，為此，要求供應商提出具體且可執行的降價方案，降幅須高於15%，且調整方案須涵蓋2026年度，並自2026年元旦起生效。

信中並提到，聯電將以此方案作為未來合作及產能分配的重要依據，請供應商高度重視。