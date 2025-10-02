聽新聞
三星三折機 月底亮相
亞太經濟合作會議（APEC）將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，韓媒《朝鮮日報》報導，三星將在APEC期間於場邊舉辦旗下首款三折機發表會，定價超過300萬韓元（逾新台幣6.5萬元），首波出貨量約5萬支。
三星三折機可望於今年底前開賣，法人看好，若新機銷售出色，將帶旺台積電（2330）、大立光、晶技等供應鏈。
業界傳出，三星的首款三折機產品可能命名為Galaxy Z TriFold，相較為華為三折機Mate XT使用Z字形折疊，三星首款三折機則使用雙內折設計，搭載6.5吋外螢幕與10吋內螢幕。
