蘋果折疊機 鴻海、新日興助攻

蘋果首款折疊iPhone最快明年問世，業界傳出，蘋果已要求最大組裝夥伴鴻海（2317），以及折疊iPhone最關鍵的軸承元件供應商新日興成立合資公司，兩大指標夥伴領銜，在台灣生產首款折疊iPhone。

鴻海與新日興昨（1）日並未針對傳聞做出回應。業界指出，近年蘋果將不少關鍵元件與組裝訂單交付給紅色供應鏈，若鴻海與新日興合資新設公司，衝刺折疊iPhone製造的消息為真，意味台廠仍是蘋果創新產品開發最佳夥伴。

供應鏈指出，折疊iPhone已經測試完成，由於過往iPhone都是直立單機設計，折疊iPhone首度導入讓機體「能屈能伸（折疊）」的關鍵元件軸承，並找上過往在Macbook系列產品合作多年的軸承供應商新日興供貨。

因應明年折疊iPhone生產計畫，新日興預計今年第4季開始增設軸承生產設備，明年首季開始進行爬坡生產，以及調整生產量率，計劃在明年第3季開始放量，並交由鴻海負責整機組裝。

法人表示，考量折疊iPhone整個生命周期出貨量約1,200萬支，當中有800萬支在2026年出貨，新日興供應折疊iPhone的軸承出貨量將優於預期。

據悉，軸承是折疊機組裝最難的部分，因此，蘋果可能要求鴻海在組裝階段，直接與新日興攜手合作，以直接解決問題。同時，鴻海iPhone組裝的產能，主要是在中國大陸與印度，台灣並沒有iPhone組裝線，因此，也可能利用新日興在台灣的產能來組裝折疊iPhone。

業界人士透露，蘋果在折疊機項目已開發超過五年，光是設計改版的次數就有雙位數之多，且一直以來都未拍板定案，近期總算才確認全機設計，並即將在今年底之前邁入試產階段，相關供應鏈也將同步啟動。

據悉，三星2019年發表全球首款折疊機後，不少品牌也都跟進，惟蘋果獨缺席。不過，蘋果開發折疊機的時間其實比多數同業早，但因對產品要求近乎完美，導致開發時間持續拉長，不少設計也是「說改就改」，很多供應鏈都吃不消而離開，新日興一路陪蘋果練功，總算「媳婦熬成婆」，成為折疊iPhone主要軸承供應商。