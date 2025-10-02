AI機櫃商機 迎廣吃得到
CoreWeave近期頻頻奪下算力大單，總金額已超過200億美元（逾新台幣6,000億元），緯創（3231）、技嘉等AI伺服器代工協力廠吃補之際，機殼廠迎廣為技嘉集團重要AI機櫃供應商，雙方合作密切，隨著CoreWeave接單報捷，迎廣有望同步沾光。
迎廣前八月營收21.07億元，年增11.3%。
展望未來，迎廣總經理黃國輝先前曾經指出，不止是伺服器業務會持續成長，今年電競、PC等產品也都會成長，只是伺服器因單價較高，因此會是營收成長的主要動能，預料下半年伺服器營收比重就會跨越五成大關。
