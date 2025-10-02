AI機櫃商機 迎廣吃得到

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

CoreWeave近期頻頻奪下算力大單，總金額已超過200億美元（逾新台幣6,000億元），緯創（3231）、技嘉等AI伺服器代工協力廠吃補之際，機殼廠迎廣為技嘉集團重要AI機櫃供應商，雙方合作密切，隨著CoreWeave接單報捷，迎廣有望同步沾光。

迎廣前八月營收21.07億元，年增11.3%。

展望未來，迎廣總經理黃國輝先前曾經指出，不止是伺服器業務會持續成長，今年電競、PC等產品也都會成長，只是伺服器因單價較高，因此會是營收成長的主要動能，預料下半年伺服器營收比重就會跨越五成大關。

伺服器 營收 技嘉

延伸閱讀

AI電力元件不可或缺 被動元件、繼電器營運看俏

緯創（3231）亮燈、緯穎（6669）8%！專家：滿手AI題材、近兩年獲利加速

鴻海員工分紅獎金 上看百萬

偉訓斥資5,600萬 越南設點

相關新聞

蘋果折疊機 鴻海、新日興助攻

蘋果首款折疊iPhone最快明年問世，業界傳出，蘋果已要求最大組裝夥伴鴻海，以及折疊iPhone最關鍵的軸承元件供應商新...

「輝達親兒子」CoreWeave奪大單 台鏈補

有「輝達親兒子」之譽的資料中心營運業者CoreWeave宣布，與Meta簽署協議，將提供Meta價值142億美元（約新台...

宏碁：下半年PC需求較好 CPU供貨吃緊

品牌大廠宏碁董事長陳俊聖昨（1）日表示，在季節性效應帶動下，預期PC業務下半年需求會比上半年好一些，但他也坦言，CPU供...

美國半導體大展 台積、日月光參與

美國半導體業年度重量級大展SEMICON West今年首度轉往亞利桑那州舉辦，凸顯亞利桑那州已成為美國半導體重鎮。今年S...

關注輝達入股效應 陳俊聖：年底前拜會英特爾了解變化

宏碁董事長陳俊聖昨（1）日表示，輝達（NVIDIA）入股英特爾（Intel）是PC產業一個重大的觀察點，他反問，「現在x...

黃曉剛任台灣安謀總裁

矽智財大廠安謀（Arm）昨（1）日宣布，台灣安謀總裁由黃曉剛出任，即日起生效，原安謀台灣總裁曾志光仍擔任安謀北美業務副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。