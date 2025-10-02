聽新聞
「輝達親兒子」CoreWeave奪大單 台鏈補

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
有「輝達親兒子」之譽的資料中心營運業者CoreWeave宣布，與Meta簽署協議，將提供Meta價值142億美元（約新台幣4,333億元）算力。法人看好，CoreWeave後續將布建更多AI伺服器，引爆新一波拉貨潮，緯創（3231）、技嘉等協力廠將迎來大單。

CoreWeave是備受矚目的AI新秀，輝達持股約7%，並給予龐大支援，因而被譽為「輝達親兒子」。CoreWeave拿下Meta價值高達142億美元的算力訂單消息傳出後，激勵其9月30日股價大漲11.7%。

根據CoreWeave提交的申報文件，此次與Meta的算力協議，效期至2031年12月14日，並可在增加算力的情況下，延長至2032年。

CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）在媒體訪談中說：「他們（Meta）在先前的合約中，非常認可我們的基礎設施，這次又回來追加更多採購。」英崔特表示，根據協議，CoreWeave將提供Meta使用輝達最新的GB300 AI伺服器。

英崔特提到，公司IPO時，被批評客戶過於集中，現在增加了Meta，「對於業務多元，這顯然是往正確發展的方向跨出一步」。微軟一直是CoreWeave最大客戶，今年第2季時，CoreWeave營收的71%來自微軟。一周前，CoreWeave也與OpenAI達成了數十億美元的算力協議。

CoreWeave大單頻頻到手，法人看好，技嘉、緯創等協力廠可望受惠，其中，技嘉是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。

另外，戴爾也是CoreWeave的AI伺服器供應商，緯創則是戴爾伺服器主機板與伺服器主要協力廠，可望跟著受惠。

AI算力市場強強滾之際，引發許多AI相關公司彼此投資、又彼此簽供應協議的財務「循環」質疑，讓AI泡沫吹得更大。Emarketer分析師鮑恩說：「輝達的晶片用於CoreWeave的資料中心，資料中心又讓Meta等大型科技公司使用。這種類型的交易，引起泡沫疑慮，因為這個產業顯得是如此狹隘，卻又牽涉到非常多錢。」

他認為，AI市場正在拓展到美股科技七雄這個小圈圈之外，這是好的發展，能降低泡沫突然爆裂的風險。

