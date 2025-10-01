威剛董座陳立白 事業版圖多元

經濟日報／ 記者李孟珊╱台北報導

威剛（3260）科技董事長陳立白以記憶體起家，在全球科技產業建立一片江山後，近年來事業觸角不斷延伸，跨足娛樂、文創、電動車與生技，形成「科技 x 文化 x 生活」的多元生態版圖。

隨著威剛營運規模成長，陳立白不再滿足於單一領域，而是選擇「開枝散葉」，將企業觸角植入不同產業。在文創領域，威剛集團旗下富晟國際開發打造的 「桃知道GELEVEN PLAZA」 已於桃園開幕，集結時尚、文創、影視與樂活潮文化，為桃園文化產業注入新動能。

娛樂影藝方面，威剛自2025年起動作頻頻，先是斥資12億元取得韓國經紀公司Galaxy股權，進軍國際演藝圈；隨後再投資由周杰倫母親葉惠美參與創辦的巨星傳奇，成為娛樂概念股核心。同年7月更冠名贊助 G-Dragon《Übermensch 台北站》演唱會，將科技與流行文化深度綁定。

威剛 文創 董事長

