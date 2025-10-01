亞馬遜推新品 鴻海、仁寶受惠

經濟日報／ 編譯易起宇、記者蕭君暉／綜合報導

CNBC報導，亞馬遜發布四款搭載生成式人工智慧（AI）個人助理「Alexa+」的全新智慧音箱與語音助理顯示器。該公司硬體部門主管Panos Panay在發表會上表示，這批史上最強大的Echo裝置內建客製化晶片、先進感測器、最頂級麥克風與音效、降噪功能以及對用戶的理解。

隨亞馬遜新品齊發，法人看好，亞馬遜智慧音箱兩大代工廠鴻海（2317）與仁寶可望受惠。

亞馬遜正重新為智慧家庭打造一個融合Alexa+的產品線，期望在未來幾年能在這些產品中，獲得客戶更實質的青睞和黏著性，進而從服務訂閱中獲得更大利潤。

外電報導，亞馬遜9月30日舉行秋季新品發表會，推出首款彩色螢幕的Kindle Scribe閱讀器、新的電視，以及一系列家庭安全裝置。最重要的是，這些裝置全都可搭配結合AI功能的新版語音助理Alexa+。

在紐約的活動上，亞馬遜發表新的Echo智慧音箱、可書寫的Kindle Scribe閱讀器、Fire TV串流電視，以及新的Ring智慧門鈴和Blink監視攝影機，全部將在今年內上市。

為了讓Alexa轉虧為盈，亞馬遜花費多年時間和財力更新這項服務，加入AI功能，使其更加個人化、說話更接近真人語調，並推出這些產品希望吸引消費者興趣。

新的Echo音箱包含有螢幕版和無螢幕版，價格介於99至219美元，可運行Alexa+，並搭載新款晶片加快處理速度。

新的Kindle Scribe閱讀器共有三款，雖然外觀造型一樣，但螢幕分為彩色版、有背光功能板和無背光板，價格分別為630、500和430美元。

雖然目前Kindle本身還沒有Alexa+，但最終會導入這項功能，且目前用戶可透過其他裝置上的Alexa+搜尋Kindle上的內容。

新的Fire TV電視螢幕品質比前一代提升，價格介在160至480美元。另外，亞馬遜還推出一支提供Alexa+功能的電視棒，可透過Alexa+搜尋某部電影的特定場景，或特定演員的資料。

