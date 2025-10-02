黃曉剛任台灣安謀總裁

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／綜合報導

矽智財大廠安謀（Arm）昨（1）日宣布，台灣安謀總裁由黃曉剛出任，即日起生效，原安謀台灣總裁曾志光仍擔任安謀北美業務副總裁，負責北美及包括新馬在內等東南亞地區銷售業務。

安謀指出，黃曉剛具備近30年科技業銷售與行銷經驗，其中超過15年深耕亞洲市場，對台灣半導體生態系及市場發展具有深入瞭解與豐富人脈，日後將負責帶領台灣銷售業務團隊，持續強化與台灣科技業的緊密合作關係。

黃曉剛是美國加州理工州立大學聖路易奧比斯波分校電機工程學士，曾任職於格羅方德，擔任亞洲區（不包括中國）副總裁，帶領橫跨台灣、韓國、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊。他也曾在高通任職，領導該公司台灣市場的晶片銷售業務。

黃曉剛表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是安謀全球生態系成長與發展的重要基地。期待能在現有的厚實基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化安謀在生態系的關鍵角色。

黃曉剛在台灣與美國兩地均有長期生活經驗，具備跨國工作背景，對跨文化市場經營具備豐富經驗與洞察。原任Arm台灣總裁曾志光已轉任Arm北美業務副總裁，負責北美及包括新馬等東南亞地區之銷售業務。

安謀台灣總裁異動之際，也有高層轉赴台灣IC設計廠任職。神盾集團（6462）旗下矽智財廠乾瞻科技昨日宣布，延攬安謀應用工程總監徐達勇擔任營運長，藉此強化公司營運策略與國際競爭力。

