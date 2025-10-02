關注輝達入股效應 陳俊聖：年底前拜會英特爾了解變化

宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（1）日表示，輝達（NVIDIA）入股英特爾（Intel）是PC產業一個重大的觀察點，他反問，「現在x86架構有兩個供應商，但將來還是兩個嗎？」且隨著CPU供應商的改變，對未來PC業者在產品規格開發及庫存成本管理的複雜度和壓力都將擴大。為此，陳俊聖預告，將在年底前拜會英特爾，了解具體變化。

業界憂心，美國商務部長盧特尼克日前提出的「美台晶片產能五五分」的構想，將導致如PC等終端產品面臨漲價壓力。

對此，陳俊聖分析，這沒有直接關係，現在晶片講五十、五十是一個比較長期的想法，但需要一個過程，現在對我們來說是一個供應鏈重組的過程，而目前宏碁銷往美國商品供應鏈基本已安排好。

目前美國市場占宏碁全球營收約兩成，其中，宏碁在美國本土已有合作夥伴生產桌機，主要供應電競DIY需求，已出貨好幾季度；至於NB方面，則主要從泰國及越南出貨。

不過，陳俊聖提醒，這中間可能還有其他變數，包含美國232條款的公布，以及晶片供應鏈的改變，主要是輝達入股英特爾會產生什麼影響，這些都是必須注意的地方。陳俊聖表示，供應商數量增加將大幅提高品牌廠在產品準備的複雜度與研發投入，每個產品單位都有成本，包括準備成本與庫存成本都必須列入考量。

因應CPU生態的劇變，陳俊聖透露，自己將於年底前赴美，與包括英特爾在內的相關合作夥伴會面，進一步了解具體的變化以因應。