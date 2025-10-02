宏碁：下半年PC需求較好 CPU供貨吃緊

品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（1）日表示，在季節性效應帶動下，預期PC業務下半年需求會比上半年好一些，但他也坦言，CPU供貨吃緊，加上記憶體價格的變化，為下半年PC產業零組件供應帶來一定影響。

宏碁創立的「龍騰微笑獎」昨日舉行頒獎典例，包含宏碁集團創辦人施振榮及陳俊聖出席。

展望後市，陳俊聖指出，目前公司正忙於第3季結帳，同步準備第4季的出貨與規畫。他說，今年年初時，PC業界一直猜測到底是上半年還是下半年需求較旺，「而現在比較有手感，下半年會比上半年好一些。」

陳俊聖表示，下半年需求較好，主要還是傳統季節性效應，而非訂單遞延或提前等因素影響。其次，年初時消費者信心曾受到衝擊，但經過幾個月後已出現鈍化現象，市況逐步回穩。

此外，近期記憶體因AI伺服器龐大需求，導致價格持續攀升，市場憂心，零組件成本的上升，將對PC品牌商營運造成壓力。

對此，陳俊聖坦言，有在（PC）感受到一些，觀察重點是在中國大陸的DRAM供應上；而記憶體的漲價，品牌商也不見得可以完全轉嫁給消費者，仍須考量整體市場需求。

陳俊聖強調，目前CPU也感受到缺貨，包含英特爾（Intel）跟超微（AMD）都有，主要是面臨供需不匹配狀況，陳俊聖表示，「他們有的，可能我們夠了，我們要的，有一部分他們不是沒有就是不夠」。

陳俊聖分析，CPU並未漲價，純粹是供應數量問題。目前雙方都在努力協調，但短期內未看到紓解跡象。

宏碁今年8月營收218億元，月減1.17%、年減4.46%；累計宏碁今年前八個月營收達1,717億元、年減0.31%。

宏碁今年8月營運亮點包括：桌上型電腦營收年增7.2%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增24.8%；宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收之33.3%、累積前八月營收之32.3%。