美國半導體大展 台積、日月光參與

美國半導體業年度重量級大展SEMICON West今年首度轉往亞利桑那州舉辦，凸顯亞利桑那州已成為美國半導體重鎮。今年SEMICON West將於美國時間10月7日在鳳凰城登場，日月光投控（3711）營運長吳田玉、台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍等半導體大咖都將與會。

SEMICON West過往多年都在舊金山舉行，今年首度轉往亞利桑那州。本次大展的CEO高峰會中，何軍預計於7日的會議以「推進3DIC技術以促進AI創新」為題，發表演講，預料將暢談AI創新推動對先進封裝技術的需求，特別是3DIC解決方案。

先前在SEMICON Taiwan 2025中，於台積電、日月光投控這兩大半導體廠領頭下，已成立台灣3DIC先進封裝製造聯盟，首波有約34家會員加入。